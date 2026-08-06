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    Nacional

    Exdiputado Joaquín Lavín logra revertir su prisión preventiva y quedará con arresto domiciliario total

    La Corte de Apelaciones de Santiago dispuso el cambio de medida cautelar en un fallo dividido. El otrora legislador permanecía en Capitán Yáber desde el 8 de mayo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En un fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del 7° Juzgado de Garantía capitalino que había confirmado la prisión preventiva Joaquín Lavín León, reemplazando la medida cautelar para del exdiputado por arresto domiciliario total.

    Además, el tribunal de alzada impuso a Levín la medida de arraigo nacional y prohibición de comunicación con otros imputados

    El otrora legislador permanecía en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde el 8 de mayo, por lo que completó 90 días en ese recinto carcelario.

    Desde la Fiscalía Oriente hicieron hincapié en que la Corte de Apelaciones de Santiago no cuestionó los presupuestos materiales que sustentan el caso, haciendo ver que se encuentran acreditadas la existencia de los delitos y la participación del imputado en los mismos.

    El tribunal de alzada se pronunció sobre la necesidad de cautela, argumentando que el mero transcurso del tiempo es un antecedente que hay que tener en consideración.

    En función de ese planteamiento, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que era procedente el cambio de cautelar del imputado.

    La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga al exlegislador por delitos relacionados con la normativa electoral vinculados al uso de la plataforma SocialTazk, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de un presunto fraude al Fisco estimado en $ 240 millones, por un aparente uso irregular de asignaciones parlamentarias y maniobras de ocultamiento.

    Además, se indaga un supuesto tráfico de influencias en el que habría incurrido Lavín cuando su cónyuge, Cathy Barriga, encabezaba la municipalidad de Maipú.

    El lunes 3 de agosto, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago había resuelto que el imputado debía seguir recluido en Capitán Yáber.

    Más sobre:Joaquín LavínJoaquín Lavín LeónJoaquín Lavín Jr.Fiscalía OrienteAsignaciones parlamentariasMaipúCorrupciónCapitán YáberCathy Barriga

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