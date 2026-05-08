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    El call center electoral y las maniobras por las que Fiscalía investiga a Lavín y lo dejaron en prisión preventiva

    El exdiputado comenzó a ser indagado por sus actuaciones en Maipú cuando su esposa era alcaldesa. Luego, la Fiscalía Oriente puso el foco en el uso de sus asignaciones parlamentarias.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La exmodelo y figura de televisión Cathy Barriga es la esposa de Joaquín Lavín León.

    Barriga fue alcaldesa de Maipú entre 2016 y 2021 y su gestión está en entredicho.

    Actualmente, arriesga más de 20 años de cárcel y espera juicio oral acusada por delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

    Ella fue formalizada en enero de 2024. 28 meses después, su marido está replicando su peregrinar por tribunales y este viernes se determinó que deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.

    ¿Qué delitos le imputan al exdiputado Lavín?

    Durante la investigación a Cathy Barriga, surgieron antecedentes de aparentes actuaciones indebidas de Lavín en la Municipalidad de Maipú que el Ministerio Público decidió indagar en paralelo.

    Lavín era diputado por el distrito y el Ministerio Público advirtió un posible tráfico de influencias. Posteriormente, puso el foco en la labor que desempeñó como parlamentario por tres periodos entre 2014 a 2026 y los dineros que recibía desde el Congreso.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El año pasado se pidió su desafuero. La Corte de Apelaciones de Santiago accedió y la Corte Suprema ratificó esa decisión en febrero, cuando le restaban 16 días de legislador.

    De esta forma, la Fiscalía Oriente lo formalizó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

    ¿Qué habría hecho el exdiputado?

    Según manifestó la fiscal de Alta Complejidad Oriente Constanza Encina, Lavín “realizó diversos actos en contra de sus deberes funcionarios”.

    Encina sostuvo en la audiencia de formalización que dinero de las asignaciones parlamentarias de Lavín fue usado en campañas electorales en las que él compitió y en la campaña municipal que llevó a su esposa a la alcaldía de Maipú.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Para ello, con su asesor Arnaldo Domínguez, coimputado en la causa, se habrían coordinado con el empresario Juan Alberto Silva, dueño de la imprenta MMG, dedicada a la elaboración de material gráfico electoral, para solicitar trabajos financiados a partir de facturas ideológicamente falsas cobradas al Congreso.

    Por otro lado, junto al informático Felipe Vázquez, Lavín impulsó lo que encina definió como un “call center electoral”, a partir del sistema SocialTazk, una plataforma digital para el almacenamiento y manejo de bases de datos y el envío de mensajería masiva de texto.

    Vázquez recibía una remuneración como asesor parlamentario y el uso de la plataforma también fue facturado al Congreso.

    El Ministerio Público sostiene que se comercializaron datos del Servicio Electoral (Servel) por la plataforma.

    El informático se encuentra en España y no se presentó a la formalización por lo que pidieron su detención.

    La indagatoria apunta también a pagos irregulares a funcionarios que trabajaron en la sede de campaña de su padre, el exministro y exalcalde Joaquín Lavín Infante, en la primaria presidencial de Chile Vamos de 2021.

    Por otro lado, según expuso la fiscal regional Lorena Parra, durante la gestión de Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú, el exdiputado incurrió en “influencias indebidas” respecto a las labores de los funcionarios de la administración comunal de su esposa.

    Parra sostuvo que el exlegislador determinó contrataciones y despidos para “cimentar una administración municipal con el menor número de detractores que pudieran advertir de la influencia de éste en la municipalidad de Maipú y que pudieran entorpecer la administración de su cónyuge”.

    Más sobre:Joaquín LavínJoaquín Lavín LeónJoaquín Lavín Jr.Fiscalía OrienteAsignaciones parlamentariasMaipúCathy BarrigaFelipe VázquezArnaldo Domínguez

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