SocialTazk: fiscalía pone en la mira software que el diputado Lavín Jr. financió con platas públicas y que tenía fines electorales

Joaquín Lavín: No entendí lo de las empresas

Arnaldo Domínguez: Crear una empresa nueva

Joaquín Lavín: Quizás deberías crearla tú

Arnaldo Domínguez: Para evitar duplicidad entre la prestación de servicios entre la Cámara y algún municipio

Joaquín Lavín: Que se llame SocialTazk

Arnaldo Domínguez: Lo voy a hacer, le voy a escribir al contador. O usted cacha hacer eso

Joaquín Lavín: Eso lo puedes hacer solo, empresa en un día, es muy simple. Pero tiene que tener cuenta bancaria. Aunque sea Banco Estado.

El diálogo anterior que le fue exhibido por la Fiscalía Oriente al diputado Joaquín Lavín León cuando se presentó a declarar en calidad de imputado por los delitos de fraude al fisco, y que fue incorporado al expediente gracias a la incautación del celular del exbrazo derecho del parlamentario UDI, Arnaldo Domínguez, devela uno de los cargos clave que le serán atribuidos en la petición de desafuero que el Ministerio Público está próximo a presentar.

Y es que devela una trama en que el ente persecutor, y la policía, cada vez están más convencidos respecto a que el diputado no sólo defraudó al fisco a través de la incorporación de deudas de campaña como gastos a rendir ante el Congreso, sino que también creó un software llamado SocialTazk -que tenía fines electorales- y que se financió con cargo a la Cámara de Diputados.

De esa situación hay decenas de testimonios de concejales, también de la UDI, quienes declararon en la indagatoria que Lavín León les ofrecía servicios de entrega de bases de datos para ocupar en sus campañas, que no se sabía cómo el diputado lo pagaba, pero que a cambio les pedía las bases de datos de sus comunas. Las sospechas son que personal pagado por el Congreso trabajaba para Modo 74, la empresa creada por su exasesor Felipe Vásquez, y que manejaba Socialtazk con un objetivo final que era tener la base de datos más grande de Chile y poder ocuparla con fines electorales.

Contra la pared

En la misma línea de su interrogatorio por las facturas que rindió a la Cámara de Diputados por servicios adeudados de su campaña, donde responsabilizó de todo a su exmano derecha Arnaldo Domínguez, en la arista Socialtazk ocurrió algo similar.

En un momento la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina le exhibe sus diálogos con Domínguez sobre el software y el diputado dice desconocer si su exasesor clave era o no financiado por Modo 74, deslindando una vez más cualquier irregularidad en un tercero y no en él quien -podría decirse- fue uno de los autores de esta idea y quien ofrecía a candidatos UDI el uso de estas bases de datos en periodos de campaña.

Fiscal: ¿Qué es modo 74? ¿Cuál es su relación con dicha empresa?

Lavín: “A ver, voy a contar la historia completa para que tenga contexto. Cuando se aprobó el cambio del sistema binominal, a fines del año 2016, cambiaron los distritos sustancialmente. Yo siempre representé al distrito 20 que era el más grande de Chile, y se juntó con el 16 y pasó a ser el distrito 8. Mi trabajo siempre fue muy eficiente y funcionó muy bien, nos dedicábamos a ayudar a organizaciones sociales, principalmente ayudábamos en postulación de proyectos. Postulamos y ayudábamos en cientos de postulaciones al año en distintos proyectos. En el Fondo Nacional de Desarrollo Social (FNDR), el Fondo Presidente de la República, Fondos del SENAMA, los ayudábamos a postular al Fondo de mejoramientos de viviendas, FONDEVE, y otros fondos similares”.

“Ese era gran parte del trabajo que se hacía. Ese trabajo se hacía muy bien. Pero cuando viene el cambio del distrito, aumenta el doble. En cuanto a organización y gente que hay que representar. Evidentemente, teníamos que con las mismas asignaciones y gasto en personal y operacional, trabajar para todo este distrito lo que era inabordable en la forma en que lo hacíamos. Yo quería mantener la misma eficiencia del distrito, pero con los ítems que teníamos no iba a ser fácil”.

“Por lo anterior, pensé en incorporar tecnología al trabajo territorial y lo primero que pensé fue en un CRM, que es un Customer Relationship Management, que es un programa para manejar audiencias, poder manejar contactos y comunicarse con personas del distrito. Como le decía, habíamos ayudado a cientos de organizaciones y llevábamos años trabajando entonces cada vez que los ayudábamos a postular ellos nos entregaban el listado de todos los socios que se verían beneficiados por esa ayuda. Centros de Madre, Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, etc. Teníamos muchos datos de gente, además de toda la gente que iba a las oficinas parlamentarias, o que abordaba mi equipo en terreno, eran miles de datos. Miles. Entonces para poder transitar a estas nuevas comunas, la idea era no dejar de lado y poder seguir comunicados con todas las personas del ex distrito 20″.

“En ese contexto, no recuerdo el motivo o momento específico pero se me acerca en un momento una persona de nombre Erik Palma que era asesor parlamentario de otro diputado, no recuerdo quién y me dice que puede tomar un programa gratuito de CRM y adecuarlo o adaptarlo a las necesidades que yo tenía para mi trabajo territorial. Entonces yo lo contraté como asesor parlamentario los últimos meses del 2017, y él hace este trabajo. Hace una especie de adecuación de este sistema a nuestro trabajo. Era una programa construido para empresa y las funcionalidades no nos servían para nada. Esto finalmente no nos funcionó, ya que nosotros teníamos que adaptarnos a este programa de CRM, por lo que no funcionó”.

“Después de eso, sigo con la idea de poder tener una herramienta tecnológica que me ayude a trabajar en el distrito, especialmente en el manejo de las bases de datos que teníamos, para seguir conectados en nuestra audiencia, y un asesor parlamentario de ese momento, nombre José Riquelme, me dice que tiene un amigo que es programador, y que quizás él me podría ayudar. Me dice que vive fuera de Chile, pero que iba a estar en Chile ese verano y que me reuniera con él. Esa persona era Felipe Vásquez”.

Paga la Cámara

Luego de eso, dice Lavín en su declaración, preguntó a quien le veía las asesorías parlamentarias en la Cámara de Diputados si él podía desarrollar una especie de sitio web que ellos financiaran y que le dieron el “ok”.

“De acuerdo a las resoluciones del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentaria del Congreso eso se puede hacer, por lo tanto le doy el ok a Felipe Vázquez y él procede a desarrollar esta web, que era un Task Manager. Resulta que después de un par de meses, mientras estaba desarrollando esto, porque yo necesitaba incorporar y homogeneizar mi base de datos, empecé a pedirle otras cosas, como que se pudieran asignar distintas tareas, crear distintos tipos de usuarios, que estuviera incorporado el padrón electoral. Todo esto quedó como tipo maqueta. Por lo que yo le había pagado al inicio, eso fue lo que hizo”.

“Cuando me entrega esa maqueta de herramienta, en mayo de 2018, me di cuenta de que era un trabajo titánico el de tomar todas las bases de datos de múltiples orígenes, que estaban en formatos distintos, con diversos orígenes y fuentes de mi equipo y tenía que cargarlas una a una, lo que era una locura. Un par de meses después, se vino a vivir a Chile y yo lo contraté como asesor parlamentario, como personal de apoyo para que pueda ayudarme a estandarizar y depurar todas estas bases de datos. Eso fue en agosto de 2018″.

“Mientras estuvo trabajando conmigo, entendiendo lo que yo necesitaba, Felipe Vásquez empieza a desarrollar por su parte una nueva plataforma, distinta a mi maqueta, que terminó siendo Social TAZK. Eso lo empezó a desarrollar él. Y en Octubre del 2018, mientras él era asesor parlamentario, él me muestra la herramienta, que era muy incipiente, y permití hacer las cosas que necesitaba, ya que era un “beta” en términos de software, es decir, de prueba. En esa versión beta ya se podían cargar contactos de manera masiva, crear contactos, asignar tareas".

“Entonces me lo mostró y dije que esto era lo que me servía para mi trabajo parlamentario, sin embargo le dije que necesitaba que se desarrolle mucho más. Me dice que para eso, no basta con lo que yo iba a pagar, porque en el fondo desarrollar herramientas tecnológicas de software era muy caro, pero que para que funcione tenían que tenerlo otros parlamentarios. Me señala que necesita que más personas lo usen. Yo le dije que a mi siempre me preguntan respecto de mi trabajo parlamentario, yo era en ese momento el diputado más votado de la derecha, y siempre he contado qué hago con mi trabajo de bases de datos, y poder comunicarme con la audiencia a través de contactos telefónicos. Entonces, yo le dije que si un parlamentario me pedía información sobre esto, iba a referirlo a él con los demás parlamentarios para que contrataran esta aplicación".

Duplicidad de funciones

Lavín dice que en octubre de 2018 recibe una alerta, ya que no puede duplicar funciones de Felipe Vásquez: o le paga por rendir servicios o lo mantiene como personal de apoyo.

“Me aceptaron en esa oportunidad que se rindiera la factura del primer mes de ese contrato pero después perdió validez, simplemente continuó trabajando como personal de apoyo. Cuando hice un contrato con la empresa, rendí una factura del servicio de software de prueba, por eso en la cámara me dijeron que en esa oportunidad la iban a aceptar, pero que debía seguir alternativamente o como personal de apoyo o recibiendo los pagos en virtud del contrato, pero no podrían ser ambas, por lo que yo decidí seguir con él como personal de apoyo”.

“No recuerdo quien hizo la observación pero es algo que me comunica mi secretaria, ya que ella es la que se encarga de las rendiciones. El tema es que tenía que seguir como personal de apoyo o seguir pagando el contrato, por lo que todavía necesitaba mucho trabajo con mis bases de datos, y yo le dije que podía seguir participando en la beta igual pero de manera gratuita en el uso de este software. En ese intertanto no había facturas que se estuvieran rindiendo por la empresa”.

“Felipe Vásquez entonces sigue trabajando como personal de apoyo, ayudándome a estandarizar y limpiar mis bases de datos, y en el año 2019 siguió desarrollando el software, siendo gratuito para mi la versión Beta. En el año 2019 me dice que quiere dedicarse un poco más a la empresa, creo que ya había creado Modo74, y ahí me dice que quería dedicarse más a la empresa Modo74. Ahí el software ya estaba desarrollado, no era solo un beta, y le dije que ahí podía contratar su servicio, pero que me siguiera ayudando con la limpieza de base de datos. Nosotros recibíamos muchas bases de datos, ya que es la función del trabajo del territorio, construir bases de datos”.

El “poder” de las bases de dato

“La estrategia consistía en generar un primer vínculo positivo de las personas con el distrito para ayudarlos a postular a proyectos, un saludo en alguna actividad o algo así. Así es como se construyen las bases de datos, no solo comprarlas. Uno puede comprarla pero eso no tiene sentido, lo relevante es tener un primer vínculo, para que después esa persona esté dispuesta a recibir un llamado tuyo”.

Fiscal: “¿Y como apoyo a las campañas políticas?"

Lavín: “Claro que sí. O sea, en las campañas se usan esas bases de datos, impresiones gráficas, equipos territoriales, mensajerías, palomas, etc. Una campaña es bastante parecido a un trabajo territorial. Entonces el año 2019, empiezo a trabajar con Felipe Vázquez con Modo74 de manera continuada, no recuerdo el contrato con él, de qué fecha es, pero es un contrato que mantengo hasta el día de hoy”.

“Quiero dejar claro que yo nunca he tenido nada que ver con Modo74, nunca he recibido un peso de Modo74 ni Felipe Vázquez, todos los servicios que han rendido a la Cámara corresponden a servicios efectivamente prestados y que se han pagado”.

Fiscal: ¿La UDI también tenía una cuenta?

Lavín: “No, la UDI no tenía una cuenta. El año 2019, quise ampliar mi base de datos más allá del distrito, porque si bien somos diputados de un distrito, nosotros somos diputados de la república. Por eso tengo bases de datos de gente que no es de mi distrito, y por eso se me ocurrió que tenía que hacerlo a través de los concejales de la UDI. La idea mía era poder recopilar datos de distintas personas y comunas a través de los concejales de la UDI. Todo esto porque soy diputado de la República completa, no sólo de mi distrito. Entonces por eso tenía bases de datos de todo Chile. Esto lo conversé con el secretario general de la UDI”.

Fiscal: ¿La idea era pedirle a él las bases de datos?

Lavín: No, era poder darle a entender como funciona eso y después nosotros comunicarnos con ellos, con los concejales directamente, para que nos ayudaran y nos proporcionarán la información.

Fiscal: ¿Esto era un servicio particular que usted pagaba a Modo74?

Lavín: “El proyecto del 2019 se pagó de forma particular. Este proyecto piloto. Pero nada de eso fue rendido a la cámara. Se hizo de manera completamente particular”.

Sacó bases de datos del Partido

Fiscal: ¿Tenía la UDI una cuenta en SocialTazk? ¿Usted manejaba una cuenta de la UDI?

Lavín: “No tenía una cuenta en Socialtazk, lo que se hizo fue crear una cuenta para Arnaldo con una base de datos de los militantes de la UDI, no recuerdo de mi distrito, pero eso lo alojé en un ambiente distinto, en un lugar distinto que la información que yo manejaba como diputado de la república”.

Fiscal: ¿Y lo pagaba mensualmente de forma separada?

Lavín: “Eso es un proyecto que pagué de forma cerrada, y le pagué 3 millones a Felipe Vásquez para hacerlo de forma particular. Se creó una cuenta UDI a Arnaldo para alojar las bases de los militantes, pero eso era. Lo que pasa es que en mi plataforma había varios usuarios, que son quienes trabajan conmigo. Pero esta era otra plataforma. Tal como los otros parlamentarios que contrataron con esta empresa también tenían plataformas distintas, cuyos contenidos yo no podía ver”.

Fiscal: ¿No tenía otras bases de datos de otras comunas y regiones del país porque ello servía para las campañas electorales de la UDI?

Lavín: “No, esto era todo para mí. La UDI me solicitó acceder a la base de datos y no se le dio acceso. Esto es un SAS, Software As a Service, lo pueden contratar muchas personas, lo que yo rendía a la cámara eran los servicios que se relacionaban con mi trabajo parlamentario. Lo otro era aparte. Esto fue un proyecto aparte, como usuario aparte, en un ambiente aparte. Y ahí es donde se alojó lo de la UDI. La base de datos, los usuarios concejales, sí entraban a mi plataforma e ingresaban datos a mi plataforma”.

Fiscal: ¿Arnaldo y su equipo de asesores trabajaban para SocialTazk?

Lavín: “No, ellos eran parte de mi equipo y estaban ayudando a capacitar personas para el uso de la plataforma, para que ellos pudieran incorporar una base de datos de ellos, para mí”.

Fiscal: Arnaldo Dominguez y Ricardo Lazcano se presentaban ante otros diputados y jefes como miembros de Socialtazk, según los mensajes que constan en la carpeta de investigación.

Lavín: “No, ellos no se presentaban así. Eso no es así. Eso fue cuando Arnaldo hizo esa base de datos por su cuenta, y se empezó a presentar como parte de Socialtazk. Eso fue en el año 2024, pero no a otros parlamentarios, sino que sólo a otros concejales. Por lo que veo ahora, Arnaldo involucró a parte del equipo, según lo que veo, y ellos se presentaban como Socialtazk y además utilizaron su logo. Esto no es para venderles un servicio, sino para que participaran en la construcción de la base de datos que estaban haciendo. Que no tiene que ver con Socialtazk”.