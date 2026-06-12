PDI detiene a sujeto por homicidio de conductor de aplicación en San Ramón

Detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un sujeto de 21 años, chileno, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un conductor de DiDi, en un hecho ocurrido en la comuna de San Ramón en noviembre de 2024.

El 17 de noviembre de ese año, el imputado, identificado como Leonel Alejandro Vera Ramírez, y otro sujeto pidieron un auto en la Población La Bandera con la intención de robarlo. Hasta el lugar llegó un chofer de nacionalidad haitiana, quien se resistió al robo.

En medio de un forcejeo, los sujetos terminaron matándolo a puñaladas. Los policías aprehendieron al presunto autor en la misma comuna donde ocurrió el hecho.

La detective Carolyn Vilches explicó la dinámica del homicidio: “Al llegar a General Barceló Lira con Aníbal Zañartu es abordado por dos sujetos premunidos con un arma cortante, sustrayéndole sus especies personales, además de lesionarlo en la zona del abdomen y el tórax”.

El chofer fue llevado por vecinos hasta el hospital Padre Hurtado, donde terminó falleciendo. La Fiscalía Sur consiguió una orden de entrada y registro del domicilio del sujeto, donde fue aprehendido. Fue formalizado por la fiscal Paula Flores por homicidio el miércoles y quedó en prisión preventiva. Se decretaron 120 días de investigación.