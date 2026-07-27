Columpios al Suelo lanza “Noche estrellada” su nuevo sencillo

Tras presentar “Cama Fría”, el primer adelanto de su próximo álbum, Columpios al Suelo regresa con Noche Estrellada, un nuevo sencillo que amplía el horizonte sonoro de la banda y anticipa el espíritu de lo que se viene para la continuación de Colores (2022), su último trabajo editado.

Con una duración de ocho minutos y medio, “Noche Estrellada” despliega un recorrido expansivo y profundamente emocional. Entre el ruido y contundencia de sus guitarras, bajo y batería contrastando con los teclados ensoñadores y una voz melancólica que atraviesa el paisaje con melodías pop y pasajes instrumentales que evocan el espíritu de Ira Kaplan (Yo La Tengo), my bloody valentine y Sonic Youth, la canción construye un imaginario donde la intensidad convive con la contemplación.

En palabras de la banda, la canción es “una de nuestras favoritas. Shoegaze de estadio, tiene una vocación hímnica que busca envolver al oyente mientras experimenta un viaje sonoro”.

La letra describe el extravío que deja una ausencia. “La ciudad se transforma en una espiral de recuerdos donde el cuerpo y la memoria se confunden, mientras el deseo de escapismo se resuelve en la imagen de una noche estrellada como refugio frente al dolor. Más que una canción sobre una ruptura, es un viaje por el duelo, los deseos y la dificultad de desprenderse de aquello que ya no está” comenta la agrupación.

Consolidando la formación ya clásica con Juan Desordenado en voz y guitarra, Raúl Guzmán en batería y Felipe Villarrubia en bajo, las nuevas incorporaciones de Camilo Astorga en guitarra y Bárbara Ulloa en sintetizador y coros son fundamentales en el devenir sonoro de la banda.

El álbum fue grabado en los estudios del Centro GAM y mezclado por Carlos Doerr en Sultan Estudio, la canción fue masterizada por Francisco Holzmann, mientras que la portada y el universo visual de esta nueva etapa estuvieron a cargo de la artista nacional María Jesús Troncoso (Marina Gris), a través de una serie de sensibles y melancólicas pinturas al óleo.

Noche Estrellada confirma la búsqueda de Columpios al Suelo por expandir su lenguaje, combinando melodías memorables con el ruido que tanto les caracteriza, encontrando belleza en la distorsión. Un nuevo paso hacia un álbum que promete ser un abanico de todas las avenidas que transita el proyecto.

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