¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

El ayuno intermitente y el déficit calórico continuo logran resultados similares para bajar de peso, pero son procesos que se viven completamente diferente.

Esa es la principal conclusión de un estudio de la Universidad de Adelaida, en Australia, que sugiere que el ayuno podría ser una alternativa más fácil de mantener para algunas personas .

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¿De qué trató el estudio?

La investigación, publicada en la revista Clinical Nutrition, evaluó a más de 200 adultos con obesidad durante 18 meses .

Además de medir la pérdida de peso, los científicos analizaron cómo cada estrategia influía en los hábitos alimentarios, el estado de ánimo, el sueño y la calidad de vida.

Los participantes fueron divididos en tres grupos: uno siguió un esquema de ayuno intermitente, otro realizó una restricción calórica diaria y un tercero recibió recomendaciones generales de alimentación saludable.

En el grupo de ayuno intermitente, los participantes seguían este esquema tres días no consecutivos a la semana: entre las 8:00 y las 12:00 horas podían consumir alimentos, pero limitados al 30% de sus necesidades calóricas diarias.

Después de ese período iniciaban un ayuno de 20 horas. Los demás días comían de forma habitual.

En cambio, quienes integraban el grupo de restricción calórica continua no ayunaban, sino que todos los días reducían su consumo de alimentos a aproximadamente el 70% de las calorías que solían ingerir.

Después de seis meses, ambos grupos habían perdido en promedio cerca de siete kilos , mientras que el grupo que solo recibió recomendaciones generales bajó alrededor de dos kilos.

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¿Cuál fue la diferencia?

Sin embargo, la diferencia estuvo en la experiencia de quienes siguieron cada dieta.

Los investigadores observaron que las personas que practicaban ayuno intermitente no sentían la necesidad de controlar constantemente lo que comían , contar calorías o evitar conscientemente los excesos.

En contraste, quienes mantenían una restricción calórica diaria reportaron que perder peso exigía un esfuerzo permanente para limitar la cantidad de alimentos consumidos.

“Si bien muchas dietas pueden provocar la pérdida de peso, pueden ser difíciles de seguir, lo que dificulta mantener ese peso a largo plazo”, explicó la profesora Leonie Heilbronn, autora principal del estudio.

Según la investigadora, los resultados sugieren que el ayuno intermitente podría ser una opción para quienes encuentran complejo sostener una dieta convencional .

Además de la pérdida de peso, ambos grupos reportaron mejoras en síntomas de depresión y en su bienestar general, incluso durante los días de ayuno.

Los autores concluyen que ambas estrategias favorecen la baja de peso, pero lo harían mediante mecanismos psicológicos y conductuales distintos.

Por ello, plantean que futuras investigaciones deberían identificar qué personas podrían beneficiarse más de cada enfoque, avanzando hacia tratamientos más personalizados para el control del peso.