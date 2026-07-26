Turboman al rescate: Eduardo Vargas le da el triunfo a la U sobre Audax para alcanzar a la UC y ser escolta de Colo Colo

Eduardo Vargas le da el triunfo a la U sobre Audax para alcanzar a la UC y ser escolta de Colo Colo.

Por muy complejo que parezca, considerando la distancia que tiene Colo Colo con el resto, Universidad de Chile tiene el foco (desde lo deportivo, considerando los diversos flancos abiertos de la institución) en tratar de cazar a su archirrival, que va derecho rumbo al título. Estrenándose en la segunda rueda del Campeonato Nacional, los azules ganaron 2-1 a Audax Italiano, en La Florida, sin sobrarle nada.

El triunfo de Ñublense sobre Palestino, en el primer turno del domingo, le puso una pizca adicional de presión a la U, al haber perdido momentáneamente la tercera casilla de la tabla. Los antecedentes tampoco eran los más halagüeños, toda vez que el elenco laico solo había ganado dos de ocho partidos como visitante en la Liga de Primera.

Pero los itálicos también necesitaban de los puntos, para alejarse del fondo. En la tribuna, estaba presenciando el juego Damián Pizarro, flamante incorporación de Audax. En la previa, el propio DT Patricio Graff confirmó la llegada del delantero, de escaso impacto en Racing, la tercera cara nueva del plantel para el segundo semestre (se une a César Pinares y Ariel Uribe).

Con dibujos espejo, la U buscó imprimir dinámica desde el inicio, aprovechando los espacios y saliendo con velocidad. Mientras el local hacía poco daño en campo rival, los azules (que jugaron de blanco) se desplegaban mejor a la hora del avance. De igual manera, la presencia en las áreas fue a cuentagotas, en ambos lados.

Uno de los valores destacados de la U en la primera mitad fue Eduardo Vargas. En la demarcación del centrodelantero, Turboman se mostró participativo, entrando en el circuito que trataba de dibujar su elenco. En los 17′, tuvo una opción pero elevó su remate, en una acción elaborada por la banda derecha.

Luego, en los 22′, se vistió de asistente para el 1-0 anotado por Agustín Arce. Tras una falla de Federico Mateos, el balón le queda a Vargas y juega de taco para el mediocampista Sub 21, quien saca un potente remate casi desde el punto penal. Tanto Vargas como el goleador Arce e Ignacio Vásquez, cargado por la izquierda, eran los más activos.

Las respuestas de Audax no eran claras. Un par de zurdazos elevados de Esteban Matus (tentado por Olimpia de Paraguay, que dirige Vitamina Sánchez) eran lo más próximo. Cuando sí exigieron a Castellón fue en los 45′, cuando el golero sale del área y anticipa a Vadulli, quien iba solo rumbo a la portería. Con paridad en la tenencia del balón (50% de posesión para cada uno) y llegadas contadas con los dedos de las manos, el cuadro del chuncho supo ser eficaz en su llegada más nítida.

El complemento entregó un duelo más abierto, donde se corrió más riesgo. Audax arrancó el tramo más activo, atacando y controlando la pelota. En ese sentido, apareció más César Pinares desde la distribución. La U entró algo adormecida, con pasividad, cediendo la iniciativa. Hasta que en el minuto 57 llega el 1-1 de los itálicos, obra de Mateos. Centro de Matus, desde la izquierda, y el ex Ñublense le gana la espalda a Morales y cabecea por el segundo palo. Gol. Castellón no estuvo del todo firme.

Gago sintió el golpe y movió rápido el tablero. Adentro Charles Aránguiz y Lucas Assadi (este último no jugaba desde junio), por Poblete y Vásquez. Más adelante en el juego, entró Juan Martín Lucero, para juntarlo con Vargas.

En un encuentro donde se le fue complicando el panorama, uno de sus emblemas salió al rescate. Turboman se erigió en el mejor de la tarde, al asistir y convertir. En los 77′, una mala entrega de Matus le regala el balón al 11 azul, quien avanza, elude a su marcador y remata para el 2-1. Por cierto, floja reacción del meta Ahumada, porque el disparo fue al cuerpo.

Lejos de brillar o ser una escuadra convincente, la U sumó tres puntos y eso, finalmente, es lo que le importa a Gago. Llegando a 27 puntos, pilla a la UC en la tabla, aunque no la supera por diferencia de goles. Está a 12 puntos del Cacique.

Marcelo Morales intenta superar a Ferrario. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Ficha del partido

A. Italiano: T. Ahumada; R. Rebolledo, E. Ferrario, D. Piña, E. Matus; C. Pinares (68′, M. Collao), B. Soto (85′, D. Coelho), F. Mateos (78’, M. Sandoval); P. Guajardo (68’, G. Chiaverano), F. Troyansky y M. Vadulli (78’, F. Loyola). DT: P. Graff.

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, N. Ramírez, B. Tamayo, M. Morales; I. Poblete (64′, C. Aránguiz), L. Barrera, A. Arce (75′, J. M. Lucero); M. Guerrero (87′, F. Calderón), E. Vargas e I. Vásquez (64′, L. Assadi). DT: F. Gago.

Goles: 0-1, 22′, Arce, saca un fuerte remate casi desde el punto penal; 1-1, 57′, Mateos, cabezazo por el segundo palo tras centro de Matus; 1-2, 77′, Vargas, jugada personal y remate, con floja reacción de Ahumada.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Rebolledo, Guajardo (AI); Tamayo, Lucero (U).

Estadio Bicentenario de La Florida. Asistieron 4.632 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.