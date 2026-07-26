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    Nacional

    Senapred declara alerta amarilla en cuatro comunas de Ñuble por aumento del caudal del río Chillán

    La medida preventiva se instruyó tras detectarse que la estación hidrométrica Esperanza 2 alcanzó el umbral amarillo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Aumento de caudal JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo alerta amarilla por crecida para las comunas de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, luego de que se registrara un aumento en el caudal del río Chillán que elevó el nivel de riesgo para los sectores cercanos al curso de agua.

    La decisión fue adoptada tras la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), que reportó que la estación hidrométrica “Río Chillán en Esperanza 2” alcanzó valores correspondientes al umbral amarillo, condición que implica un incremento en la probabilidad de afectaciones para la población ubicada en las inmediaciones del río.

    Frente a este escenario, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, la Dirección Regional de Senapred resolvió decretar la alerta amarilla, la que comenzó a regir de inmediato y se mantendrá vigente hasta que las condiciones hidrológicas permitan dejarla sin efecto.

    Desde el organismo explicaron que la activación de esta alerta permite reforzar de manera preventiva la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, disponiendo de forma escalonada los recursos humanos, técnicos y logísticos que sean necesarios según evolucione el evento.

    En ese contexto, Senapred llamó a los habitantes de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, especialmente a quienes residen o desarrollan actividades cerca del cauce, a mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones que emitan los organismos de emergencia, evitando exponerse a sectores con riesgo de inundación o crecidas repentinas.

    Más sobre:Aumento de caudalRío ChillánAlerta amarillaRegión de ÑubleSenapredSistema frontalNacional

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