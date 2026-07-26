Un ejecutivo histórico deja el family office de los Piñera

El abogado Andrés Gazitúa Saavedra terminó el 30 de junio, el último día del primer semestre, con sus casi 16 años en el family office de la familia Piñera. El ejecutivo dejó el grupo Odisea, antes llamado Bancard, el grupo de sociedades que maneja el patrimonio construido por el fallecido ex Presidente Sebastián Piñera Echenique y que heredaron en gran parte su viuda y sus cuatro hijos.

Gazitúa tiene 42 años y llegó al grupo cuando tenía 26. “Entré a Bancard en septiembre de 2010, pero conocí a Sebastián Piñera en 2014. Fue un hombre honestamente exigente”, contó el propio Gazitúa poco después de la muerte del ex Presidente, hace más de dos años, a El Mercurio. Abogado de la Universidad Católica, también tiene un MBA del ESE Business School.

Su salida se relaciona con el crecimiento de los negocios e inversiones y con el recambio generacional en el grupo, dicen cercanos al grupo. Pero el abogado seguirá vinculado a los Piñera. “Andrés Gazitúa continuará ligado al grupo durante este período como consejero, acompañando la transición con la misma dedicación que lo caracterizó durante su gestión”, dijo a La Tercera Sebastián Piñera Morel, cabeza del family office desde hace cuatro años, consultado por este cambio.

“Su rol en el grupo fue mucho más allá de lo ejecutivo. Andrés fue un hombre de confianza de la familia en los momentos más exigentes, y eso no se improvisa”, agregó Piñera, CEO del grupo Odisea, sobre Gazitúa, a quien definió, tras su paso por Odisea, como “uno de los ejecutivos con mayor experiencia en estructuras de family office de alta complejidad en Chile”. Tras la partida del histórico CEO de Bancard-Odisea, Nicolás Noguera, también el último día de junio, pero de 2022, Gazitúa asumió varias veces labores de representación del grupo.

Cuando habló, tras la muerte del ex Presidente, Gazitúa recordó que poco antes de su fallecimiento, en febrero de 2024, habían viajado juntos. “Los momentos más vívidos que guardo son los que pudimos pasar hace pocos días, en un viaje a Sao Paulo al que me convidó, junto con Cristóbal, su hijo. Participó de una conferencia donde su panel inauguró el evento y su foco estuvo en las ventajas y desafíos para América Latina en términos de crecimiento, cambio climático, pobreza, delincuencia y buen gobierno, entre otros”, rememoró.

En su reemplazo en el grupo Odisea asumirá la gerencia de administración y finanzas Juan Guillermo Puga García, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, MBA en Kellogg, quien trabajó los últimos tres años en Andescan SpA., la sociedad mediante la cual The Ontario Pension Plan participa en el sector sanitario chileno, donde controla las empresas Essbio, Esval, Nuevosur y Aguas del Valle, y el sector eléctrico, con Saesa como principal vehículo. Según su Linkedin, antes de Andescan y del MBA, trabajó un par de años en Frontal Trust y otros tres años en Tyndall Group. Su perfil, así, es más financiero que el de Gazitúa, describe una persona que conoce el grupo y que cree que Puga aquello encaja más con las necesidades de un family office que administra una amplia y creciente cartera de inversiones financieras. Odisea administra un patrimonio superior a los US$ 3 mil millones, han estimado cercanos a los Piñera.

La salida de Gazitúa forzó otros ajustes que fueron formalizados en reuniones de directorio de varios de los vehículos de inversión realizadas a comienzos de julio para actualizar las estructuras de poderes donde hasta entonces figuraba el abogado. Por ejemplo, en la sociedad Administradora Bancorp, donde participan con partes iguales los cuatro hermanos Piñera: Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel. El directorio de Bancorp se reunió el 1 de julio, fecha en la que se formalizó la renuncia de Gazitúa como gerente general. En su reemplazo asumió el mismo Sebastián Piñera. En esa reunión de directorio participaron Magdalena, Sebastián y Cristóbal.

También se reunió el directorio de Inversiones Santa Cecilia, sociedad de inversiones controlada por Bancorp, para actualizar los poderes: la mesa estuvo el 1 de julio integrada por los hermanos Magdalena, Sebastián y Cristóbal, además de Nicolás Noguera, quien sigue apoyando al grupo. Hasta ese día, no había sido llenado el cupo que dejó el 21 de enero de este año Fernando Barros Tocornal, quien fue designado entonces como ministro de Defensa del gobierno de José Antonio Kast. “El cargo de director reemplazante se mantiene vacante”, dice el acta de esa sesión.

Por último, también ese mismo día se reunió la mesa de Bancard Inversiones, el vehículo de inversión que controlaba individualmente el fallecido ex Presidente: el 1 de julio se reunieron los directores Sebastián Piñera Morel y el empresario y amigo de Piñera Echenique, Ignacio Guerrero. Tampoco, hasta entonces, se había designado reemplazante de Barros, también ex director. Sí se repitió el ritual de Bancorp: renunció Andrés Gazitúa a la gerencia general. Pero en su lugar asumió Vicente Parodi Cruzat, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica que cumplió 33 años esta semana y suma un par de años en el grupo, pero tiene una cercanía anterior con la familia: en la segunda administración de Sebastián Piñera padre, Parodi fue asesor de la presidencia por tres años, desde 2018 hasta 2021, cuando partió a cursar un MBA en el MIT. El profesional es uno de los 10 hijos de Patricio Parodi, presidente del grupo Consorcio.

Los nombres de Odisea

Vicente Parodi, quien está a cargo de los activos inmobiliarios de Odisea, no solo asumió como gerente general de Bancard Inversiones. También en las últimas semanas tomó una nueva posición. Magdalena Piñera lo informó hace poco más de un mes en su Instagram: “Acabamos de terminar una nueva reunión del directorio de la Fundación Parque Tantauco donde vimos los balances, lo que hemos realizado, y los nuevos proyectos que se vienen. Aprovecho de dar la bienvenida al nuevo director Vicente Parodi. Estamos seguros que será un gran aporte al desarrollo de esta Fundación”, escribió ese día.

En la estructura legal del grupo, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel aparecen como apoderados clase A de las sociedades familiares: para las materias relevantes, siempre se requiere la firma de un apoderado clase A, condición que solo tuvo Sebastián hasta diciembre de 2024, cuando se sumó el hermano menor.

Como apoderados clase B están las dos hermanas, Magdalena y Cecilia Piñera Morel, y siete ejecutivos del grupo, entre ellos Vicente Parodi y el recién reclutado Juan Guillermo Puga. A ellos se suman Carolina Sepúlveda Hevia, subgerente de recursos humanos de Odisea desde hace cuatro años; Gabriela Cohen Nofal, portfolio manager desde 2022, ex gerente de activos alternativos de Larrain Vial; Sebastián Quintero Pulido, también en Odisea desde mediados de 2022; Pablo Lorca Perucich y Antonia Ipinza Silva, ambos investment manager desde marzo de 2023, según sus cuentas de Linkedin.

En Odisea, que cambió las tradicionales oficinas de Apoquindo 3000 por el piso 18 de un edificio en Vitacura, trabajan 32 personas, según contó Piñera Morel al DF hace un año. Entonces describía las tres áreas: Gabriela Cohen a cargo de fondos y coinversiones; Parodi en acciones; y administración y finanzas, comandado por Olivia Humphreys y Andrés Gazitúa.