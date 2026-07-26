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    Más de 340.000 personas evacuadas y decenas de vuelos cancelados tras la llegada del tifón Noul a China

    El huracán, con vientos máximos sostenidos de 145 km/h cerca de su centro, se desplazaba hacia el interior de la provincia de Guangdong. Autoridades locales declararon estado de máxima alerta y suspendieron clases, el trabajo, las actividades comerciales y el transporte público en la región.

    Por 
    Lya Rosen
    Miles de personas fueron evacuadas en la provincia de Guangdong, tras la llegada del tifón Noul al sur de China. Imagen redes sociales.

    El tifón Noul tocó tierra la madrugada del domingo, provocando fuertes vientos y lluvias torrenciales en el sur de China, además de Hong Kong, durante el fin de semana.

    Esto provocó que las autoridades locales pidieran la evacuación de miles de personas en la provincia de Guangdong, junto con declarar estado de máxima alerta para la región, y que se cancelaran decenas de vuelos.

    De acuerdo con el diario The Independent, el Centro Meteorológico Nacional (NMC) de China dio a conocer que Noul tocó tierra en la costa del condado de Huidong, en la ciudad de Huizhou, provincia sureña de Guangdong, aproximadamente a las 03.50 de la madrugada del domingo (15.50 horas en Chile).

    El Observatorio de Hong Kong informó que el huracán, con vientos máximos sostenidos de 145 km/h cerca de su centro, se desplazaba hacia el interior de la provincia y se debilitaba progresivamente, provocando fuertes vientos y lluvias intensas en algunas partes de la zona.

    Este es el duodécimo tifón del año y el más potente que ha tocado tierra al este del estuario del río Perla en los últimos diez años, según la cadena estatal Televisión Central de China (CCTV).

    El mismo medio dijo que hasta el sábado por la noche más de 340.000 personas habían sido reubicadas por motivos de seguridad solo en Guangdong.

    Por su parte, la agencia de noticias China News Service notificó que los servicios ferroviarios en esta provincia fueron cancelados para el domingo y que las autoridades marítimas ordenaron a más de 5.000 embarcaciones que se dirigieran a aguas seguras.

    Las autoridades además suspendieron las clases, el trabajo, las actividades comerciales y el transporte público en zonas de Guangdong como Guangzhou, Dongguan y Shantou.

    La página web del aeropuerto de Hong Kong, en tanto, mostraba que más de 150 vuelos habían sido cancelados para el domingo.

    El NMC de China preveía fuertes lluvias y vientos intensos en algunas zonas del sur de Guangdong y del sureste de Fujian, en el sureste del país, durante el fin de semana.

    También advirtió sobre posibles inundaciones urbanas, crecidas repentinas, deslizamientos de tierra y aludes de barro.

    Más sobre:ChinaTifón NoulGuangdongLluviaVientoEvacuaciónMundo

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