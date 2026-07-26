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    Identifican a sospechoso islamista tras atropello masivo en marcha del Orgullo en Berlín que dejó un muerto y 17 heridos

    El sujeto, de nombre Abdul B., es “conocido por la policía y está vinculado al movimiento islamista” de la ciudad, y salió de un centro de detención juvenil en mayo de este año.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La policía alemana desplegada durante marcha del Orgullo en Berlín. Foto: Europa Press/Contacto/Maria Castro.

    La policía alemana dio a conocer la noche de este sábado que identificó a un sospechoso de ideología islamista, quien sería el autor del atropello masivo registrado durante la marcha del Orgullo en Berlín, que dejó al menos un muerto y 17 heridos.

    De acuerdo con el diario Tagesspiegel, el presunto autor del atentado sería Abdul B., “conocido por la policía y está vinculado al movimiento islamista de Berlín”, declaró el portavoz policial Florian Nath.

    Su identificación ocurrió después de un registro fallido en una vivienda próxima al parque Tiergarten, en el distrito berlinés de Schöneberg, le confirmó a la agencia DPA el mismo Nath.

    Según información obtenida por el canal de noticias Welt, el automóvil del atropello había sido arrendado poco antes de los hechos por Abdul B., quien nació en 2005 y salió de un centro de detención juvenil en mayo pasado.

    El sospechoso además registra antecedentes policiales por delitos de índole religiosa y ahora se está investigando si también conducía el vehículo.

    Distintos medios alemanes aseguran que más de 2.200 agentes de la policía han sido desplegados desde que comenzó el suceso y están fuertemente armados.

    En la búsqueda también participan agentes de incógnito, policías de otros estados alemanes y unidades especiales.

    Aumentan a 17 los heridos

    Las autoridades policiales además confirmaron que el número de heridos aumentó a 17, aunque se mantiene solo una víctima fatal como consecuencia del atropello masivo durante las celebraciones de la marcha del Orgullo en el Tiergarten, el principal parque de la capital alemana.

    En ese momento, una furgoneta blanca entró en las inmediaciones del parque, alrededor de las 22.00 horas locales (16.00 horas en Chile), arrollando a varios participantes de la marcha antes de chocar contra un árbol.

    La Policía de Berlín también estaría investigando un segundo ataque tras el choque, luego de que se encontraran a varias personas con heridas por arma blanca.

    Parte de la investigación consiste en determinar si hubo una segunda fase del incidente tras la conducción inicial. En concreto, si alguien salió del vehículo y atacó a las personas con posibles armas blancas, causándoles heridas”, aseguró Nath.

    Según un portavoz del Departamento de Bomberos de la capital, en declaraciones recogidas por Tagesspiegel, la persona fallecida sería una mujer que había sido reanimada inicialmente, pero declarada muerta poco después.

    Más sobre:BerlínAtropello masivoMarcha OrgulloSospechosoMuertoHeridosMundo

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