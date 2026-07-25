Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile

El próximo martes el gremio Cajas de Chile hará el estreno del primer Barómetro de Protección Social en el país, en un evento que se realizará en el Museo de Artes Visuales (MAVI), que contará con la participación de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y que tendrá un panel de conversación compuesto por la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, el senador Rodolfo Carter, y la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

La primera medición del barómetro en cuestión, elaborado por Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool- para el gremio que agrupa a las cajas de compensación, arrojó que el sistema de protección social en Chile es percibido como insuficiente por la ciudadanía, con un puntaje de 31,6 en una escala de 0 al 100.

Este resultado considera dos insumos: un indicador de redes sociales que alcanzó un puntaje de 20,6, y que tiene una ponderación del 40%; y una encuesta de opinión que logró 39 puntos, con una ponderación del 60%.

El presidente de Cajas de Chile, Marcelo Forni, da cuenta de las razones por las cuales el gremio consideró importante crear este índice. “Este primer Barómetro de la Protección Social constituye un estudio inédito en Chile, al integrar datos públicos, el análisis de la conversación en redes sociales y la percepción ciudadana sobre nuestro sistema de protección social”, afirma.

Forni agrega que “como actores relevantes de este ecosistema, las cajas de compensación impulsamos esta iniciativa para aportar evidencia y nuevas perspectivas al debate público sobre materias tan esenciales para el bienestar de las personas. Frente a desafíos como la transición demográfica y las crecientes expectativas ciudadanas, resulta indispensable conocer cómo las personas evalúan las políticas sociales, para contribuir a su fortalecimiento y adaptación a las nuevas necesidades del país”.

Por su parte, Miguel Zlosilo, director metodológico de Descifra y consultor senior de Artool, explica que “antes de elaborar el instrumento, se realizó un desk research para levantar data pública buscando establecer las dimensiones del primer Barómetro de Protección Social. Luego tenemos los resultados de la encuesta, que son una de las dos fuentes que se utilizan para calcular el barómetro. La segunda fuente consiste en un análisis de menciones e interacciones en redes sociales sobre los actores que forman parte del sistema de protección social”.

Respecto de esto último, detalla que “el análisis se realizó sobre un volumen de más de 1.812.253 menciones e interacciones, y más del 90% son producto de la actividad de terceros, donde la principal fuente de información fue Instagram, con un 54%. A nivel de polaridad, el 70% son neutros, un 6% son positivos, y un 24% son negativos; es decir, por cada contenido positivo, se detectan cuatro negativos. La principal temática tras la conversación digital fue política y regulación, seguida de beneficios y descuentos”.

Los resultados de la encuesta

Por su parte, la encuesta de opinión pública que realizó Descifra con este fin, comienza analizando la percepción global sobre la seguridad social en Chile, y muestra que recibe una evaluación mayoritariamente negativa por parte de la población: un 72% califica el sistema de seguridad social en el país con nota de 1 a 4; frente a un 28% que lo evalúa positivamente, con nota entre 5 y 7.

La calificación negativa es transversal, pero se agudiza en los jóvenes de entre 18 y 34 años, pues el 81% de este grupo etario califica con nota de 1 a 4 al sistema de seguridad social; mientras que los adultos de 65 años o más tienen la evaluación relativamente menos negativa, con un 60% de ellos poniendo esa misma nota y un 40% la de entre 5 y 7.

En la misma línea, al consultar a las personas si confían en que el sistema de protección social chileno en su conjunto lo protegerá si enfrenta una emergencia grave o necesidad urgente en el futuro, un 67% no confía en ello, mientras que un 22% sí, y un 11% no sabe o no responde.

Al preguntar por la percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a la contribución que hacen a su bienestar las distintas instituciones que forman parte del sistema de seguridad social, Fonasa lidera ampliamente, pues el 70% califica al asegurador público con nota 5 a 7, superando por más de 15 puntos al resto. En el segundo lugar se ubicó la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) con 53%, luego el Instituto de Previsión Social (IPS) con 47%, y a continuación las cajas de compensación con 42%. Más atrás están las mutualidades (38%), compañías de seguros (33%), AFP (30%), e isapres (30%).

Respecto de cuáles son los ámbitos donde las personas se sienten hoy más desprotegidos o vulnerables, pensando en su situación actual, encabezan los ingresos insuficientes (66%) y el acceso a la salud y cuidados (63%), en una pregunta que permite escoger hasta tres opciones. Le siguen la sensación de desprotección en pensiones (52%).

A continuación, el sondeo mide la dimensión de pensiones, cuidados y vejez. Entre otras cosas, allí se muestra que un 44% del total de los encuestados realiza labores de cuidado no remuneradas de forma principal o parcial. En este ámbito se observa una clara brecha de género: las mujeres declaran lo anterior (51%), 16 puntos por sobre los hombres (35%). Por edad, quienes más cuidan son las personas de 35-49 años y de 50-64 años, con 48% en cada uno de esos grupos etarios. A su vez, por nivel socioeconómico, la carga de cuidado no remunerado recae con más fuerza en los segmentos más vulnerables.

En la dimensión trabajo y cesantía, un 38% asegura que estuvo desempleado por más de seis meses seguidos en los últimos tres años. Y pensando en el ingreso total de su hogar, la mayoría declara que el ingreso del hogar le alcanza justo con algunas dificultades (45%) o no le alcanza (24%), sumando un 69% con dificultades económicas. En tanto, solo 1 de cada 10 personas dice que le alcanza bien y que tiene capacidad de ahorro.

Por otra parte, en la dimensión salud y enfermedad, el 49% de los encuestados afirma que su sistema actual (Fonasa o isapres) cubre solo una parte menor de su gasto mensual en salud (consultas médicas, hospitalizaciones, medicamentos, etcétera), mientras que para un 36% cubre una parte importante, y un 10% declara que no cubre nada.

En este mismo ámbito, un 45% de las personas sostiene que en los últimos 12 meses registró (o alguien de su hogar) una necesidad de salud que no pudo atender por falta de recursos, con una marcada brecha por segmento socioeconómico, pasando de un 21% en el ABC1, a un 61% en el D.

Y en la dimensión de inclusión financiera, un 64% asegura que no tiene ahorros suficientes para enfrentar emergencias financieras, y apenas un 5% considera que sus ahorros son suficientes. En tanto, un 31% dice que tiene ahorros, pero igualmente necesitarían apoyo financiero.

Finalmente, al consultar a las personas sobre a quién acudirían primero si se encontraran ante un problema económico y tuvieran que pedir apoyo, la ayuda informal es la primera opción para el 44% de los encuestados, con familiares, amigos o cercanos, eventos o rifas para recaudar fondos, y crédito informal o prestamistas. Le sigue el apoyo formal, liderado por bancos (23%), seguido de las cajas de compensación (5%). En paralelo, un 14% recurriría primero a sus ahorros personales, sin buscar apoyo en otras personas o instituciones.