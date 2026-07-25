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    El Deportivo

    Nico Pino, piloto chileno: “Hoy para poder llegar a las grandes ligas es necesario el apoyo de un país”

    El piloto busca dar el salto a la Fórmula 1 y al mismo tiempo trabaja con las autoridades chilenas en impulsar un proyecto de ley para potenciar a deportistas con exposición global.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Instagram Nico Pino.

    Nico Pino trabaja en varios frentes por estos días. En lo deportivo, el piloto de 21 años alista sus objetivos para 2027, en el que espera seguir escalando en las grandes ligas del automovilismo. Afuera de las pistas, se ocupa en impulsar un proyecto de ley destinado a crear una plataforma país para Deportistas de Alta Exposición Global. De hecho, en las últimas semanas sostuvo reuniones con el Ministerio del Deporte y con la presidenta del Senado Paulina Núñez. Entre esa agenda, atiende a El Deportivo pare reflexionar sobre sus metas.

    ¿Cuál es la evaluación que hace de este 2026, un año de transición, pero en el que también obtuvo buenas actuaciones en Daytona y Sebring?

    Dentro de todo, bien. Hemos ido sumando. Ya estamos bien posicionados en el mundo de la resistencia. En Daytona y Sebring fueron muy buenas actuaciones. Estamos a un alto nivel, pero eso no es suficiente. Hoy día para poder dar este próximo paso es necesario sumar a la gente correcta, y es en lo que pusimos mucho enfoque en este último tiempo.

    Compitió en la IMSA en Estados Unidos, otros años lo hizo en el WEC y la Fórmula E. ¿Cuáles son los objetivos para las próximas temporadas?

    Estamos en la Fórmula E, estamos en el WEC, solo lo que nos queda de las tres grandes ligas es la Fórmula 1. Yo podría estar los próximos 20 años de mi carrera en la resistencia, pero si es que tienes la oportunidad de llegar a lo más alto, que quizás no es lo más entretenido, pero es la Fórmula 1. Estamos preocupados de armar bien el equipo, porque cuando se da la chance, hay que estar muy preparados para tomarla. Mientras tanto sigo corriendo algunas carreras más pequeñas, por eso que he estado harto en Chile.

    ¿Qué le pareció el reglamento de motores 2026 con el 50 y 50 entre combustión y electricidad?

    El objetivo de la Fórmula 1 siempre es ser lo más eficiente posible, desarrollar la mayor cantidad de tecnología, y en este caso el reglamento falló. Es un hecho verlo, por ejemplo en Spa, que es un circuito más largo, con rectas más largas, había gran parte de la carrera que no era 50 y 50. No se logra cumplir con el rol que tiene la batería, este mix entre eléctrico y combustión. Si es que fuera una batería más grande... pero ahí agregas peso y todo. Al mismo tiempo entiendo que a la gente no le guste, porque se siente un poco ficticio, pero al final es gestión de cada equipo, cada uno gestiona su energía y su auto, es normal.

    ¿Crecieron demasiado las diferencias entre los equipos?

    Es normal ver una gran diferencia entre los equipos, en especial después de un cambio de reglamento tan grande, y así ha sido la Fórmula 1 en toda la historia. Si uno ve las carreras en la época de Senna, le sacaba vuelta al tercero, le sacaba vuelta a Prost, que fue campeón del mundo también; antes no se notaba tanto y tal vez el show era un poco mejor, además los autos sonaban, ahora suenan menos y la gente se acostumbró en los últimos cuatro años a tener autos que eran muy parejos dentro de todo. Entonces la diferencia entre autos siempre ha sido grande. Este año tú vez la primera carrera en la que Mercedes los mataba a todos por 30 segundos, ahora terminaron a cinco segundos, en una carrera limpia. Se va emparejando todo a medida que los equipos van desarrollando y van recolectando data. Pero sí el reglamento no cumple el objetivo y es por eso que gradualmente van a ir cambiando de vuelta, porque era muy ineficiente en ese sentido. Los autos terminan siendo lentos no porque el monoplaza sea malo, sino porque no tiene la potencia.

    En las últimas semanas se reunió con autoridades para impulsar un proyecto destinado a deportistas con alta exposición.

    Lo que estamos haciendo hoy es un proyecto país, en donde deben haber acuerdos y luego un proyecto de ley para poder captar oportunidades en torno a posicionar a Chile en el mapa del mundo a través del deporte. Hoy acá el deporte no es una industria, pero afuera es una megaindustria. Mira todo lo que se mueve Argentina por el Mundial, o por la Fórmula 1. El automovilismo, que es mi disciplina, es uno de los principales centros de innovación y desarrollo del mundo.

    Nico Pino: su sueño de llegar a la Fórmula 1

    ¿Este proyecto involucra a la parte privada también?

    Todas las espaldas son importantes. Hoy para poder llegar a las grandes ligas es necesario el apoyo de un país, es necesario el apoyo de empresarios. Es una plataforma para poder captar negocios.

    Más sobre:AutomovilismoNico PinoFórmula 1

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