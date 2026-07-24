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    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    Los clubes se miden este viernes para abrir la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Este viernes se retoma la acción por la Liga de Primera y uno de los primeros compromisos de la Fecha 16 enfrenta a Colo Colo con Deportes Limache.

    Los Albos llegan en la parte alta de la tabla del campeonato nacional y tras un último triunfo por 3-0 ante Cobresal.

    Por su parte, los Tomateros buscan sumar puntos para ascender en posiciones y registran una última caída por 2-3 ante Deportes Concepción.

    Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Limache

    El partido de Colo Colo contra Deportes Limache es este viernes 24 de julio a las 20:30 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano para este compromiso.

    Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache

    El partido de Colo Colo contra Deportes Limache se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraColo ColoDeportes LimacheLimacheColo Colo - Deportes LimacheColo Colo vs Deportes LimacheColo Colo - LimacheColo Colo vs LimacheA qué hora juega Colo ColoDónde ver a Colo ColoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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