A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este viernes se retoma la acción por la Liga de Primera y uno de los primeros compromisos de la Fecha 16 enfrenta a Colo Colo con Deportes Limache.

Los Albos llegan en la parte alta de la tabla del campeonato nacional y tras un último triunfo por 3-0 ante Cobresal.

Por su parte, los Tomateros buscan sumar puntos para ascender en posiciones y registran una última caída por 2-3 ante Deportes Concepción.

Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Limache

El partido de Colo Colo contra Deportes Limache es este viernes 24 de julio a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano para este compromiso.

Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache

El partido de Colo Colo contra Deportes Limache se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.