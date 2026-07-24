El balance puertas adentro del gobierno por la emergencia (y los pormenores de la megarreforma)

La reunión comenzó después de lo planeado. Pasadas las 20.00 horas de anoche, el Presidente José Antonio Kast recibió a los presidentes de partido del oficialismo en La Moneda, para una segunda reunión de coordinación desde que estalló la crisis de convivencia en el sector.

A la cita llegaron los senadores Arturo Squella (Partido Republicano), Andrea Balladares (Renovación Nacional), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y el diputado Guillermo Ramírez (UDI), además de los ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García (Secretaría General de la Presidencia). Comparieron una sopa y pescado acompañado por un gratín de papas.

El atraso respondió a que el Mandatario debió apagar un incendio. Antes de entrar al encuentro, tuvo una reunión de emergencia para abordar el test de drogas positivo de Juan Pablo Rodríguez, quien dejó la subsecretaría de Hacienda ayer a raíz de ese resultado. El asunto fue el primer tema que se abordó en el encuentro, y uno de los que más tiempo tomó.

Alvarado debió salir del salón para dar a conocer los motivos de la salida de la autoridad en un improvisado punto de prensa. Cuando volvió a entrar, pasaron a los otros temas en tabla: analizaron la tramitación de la megarreforma, el veto a la norma que prohíbe el anatocismo y la llegada a mixta de la norma de la compensación municipal.

En esa conversación se sinceró que para el sector no es relevante que se caiga la norma de compensación, en línea con lo que señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, esta semana. “Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa, y se acabó”, dijo.

En ese sentido, en el oficialismo se destaca que el corazón de la megarreforma ya tiene luz verde y que es un objetivo cumplido. Así las cosas, en la cita de anoche se abordó la agenda que viene: un énfasis en materia laboral y de seguridad.

Antes de la cita, el diputado Ramírez ya había adelantado algunos de los temas que marcarían el nuevo encuentro con el Presidente. “Es relevante que el gobierno presente una batería importante de proyectos en materia de seguridad, como también unas reforma al mercado de capitales, de tal manera de seguir profundizando en el objetivo que el gobierno prometió a los chilenos: mejorar la economía y que puedan volver a caminar en paz por las calles”, afirmó.

Otro de los asuntos que se tomó el encuentro fue la respuesta del gobierno a la emergencia de los últimos días por las lluvias en el país, particularmente en el norte chico, donde las precipitaciones alcanzaron una mayor intensidad y dejaron la mayor cantidad de damnificados. El análisis fue hecho en torno a tres áreas: repuesta, despliegue y recursos.

Según los presentes, el diagnóstico de la gestión del gobierno fue en general positivo y se coincidió en que se mantuvo la línea de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, que -plantearon- se asociaba principalmente a sus capacidad para conducir y gestionar emergencias. En ese contexto, una de las figuras que destacaron los presidentes de partido fue la del ministro Alvarado.