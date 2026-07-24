De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

En medio de las recientes lluvias que han afectado a gran parte del país, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un aviso por Altas temperaturas para tres regiones del norte.

Esto, por una dorsal en altura —un fenómeno del tiempo que provoca cielos despejados, temperaturas más altas de lo normal y un bloqueo de los sistemas frontales— que afectará al sector desde la mañana hasta la tarde de este viernes 24.

Estas serán las localidades afectadas por este fenómeno, y la temperatura máxima a la que podría subir el termómetro.

De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones. Foto: ATON.

Aviso por altas temperaturas en tres regiones de Chile

Según el anuncio que emitió Meteochile, los efectos de la dorsal en altura comenzarán a sentirse durante la mañana de este viernes 24 y se extenderán hasta la tarde .

Las regiones afectadas serán:

Región de Tarapacá: zona pampa, entre 33 y 35 °C.

Región de Antofagasta: zona pampa, entre 32 y 34 °C.

Región de Atacama: zona litoral: 25 y 28 °C; cordillera costa y sectores de valles: 28 a 30 °C; pampa entre 29 y 31 °C.

#SenapredAntofa Se declara #Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena por Altas Temperaturas.https://t.co/VUyCdhnuZY pic.twitter.com/tqBmUGDphQ — SENAPRED (@Senapred) July 22, 2026

Por su parte, Senapred decretó una Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena desde este miércoles 22 y “y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”.