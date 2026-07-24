SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 24 de julio: toda la red está operativa

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    La red comienza sus operaciones sin novedades

    Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:00 horas con la totalidad de la red disponible.

    Más sobre:MetroLíneas de MetroTransportesTransporte públicoMetro de SantiagoTransporteLínea 1Línea 2Línea 3Línea 4Línea 5Línea 6SubterráneoLa Tercera Estación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI confirma hallazgo de dos mujeres fallecidas en sector precordillerano de Alto del Carmen

    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el cuartel general de la Armada en el norte del país

    Detienen a dos personas por tráfico de armas en La Florida: tenían un subfusil en su poder

    Zelenski anuncia ataques contra una planta militar rusa en la región de Kirov a 1.200 kilómetros de la frontera

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    4.
    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 24 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 24 de julio: toda la red está operativa

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    PDI confirma hallazgo de dos mujeres fallecidas en sector precordillerano de Alto del Carmen
    Chile

    PDI confirma hallazgo de dos mujeres fallecidas en sector precordillerano de Alto del Carmen

    Detienen a dos personas por tráfico de armas en La Florida: tenían un subfusil en su poder

    Así funciona la red de Metro este viernes 24 de julio: toda la red está operativa

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año
    Negocios

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año

    Casi un tercio de las personas de más 50 años está fuera del mercado laboral y mayoría se ha sentido discriminada por la edad

    Daños en infraestructura, viviendas y sectores productivos suben a más de US$700 millones por efectos del temporal

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas
    Tendencias

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    Más problemas para Chiqui Tapia en Argentina: Justicia de Estados Unidos cita a más testigos y aparecen giros sospechosos
    El Deportivo

    Más problemas para Chiqui Tapia en Argentina: Justicia de Estados Unidos cita a más testigos y aparecen giros sospechosos

    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    Desde borrar una roja a colarse en la foto final: el protagonismo de Donald Trump en el Mundial que complica a Infantino

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura
    Tecnología

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el cuartel general de la Armada en el norte del país
    Mundo

    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el cuartel general de la Armada en el norte del país

    Zelenski anuncia ataques contra una planta militar rusa en la región de Kirov a 1.200 kilómetros de la frontera

    Primer ministro británico establece nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?
    Paula

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui