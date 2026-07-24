Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año

El recrudecimiento del conflicto en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y la amenaza que se cierne sobre el tránsito de petróleo por el mar Rojo han vuelto a reavivar los temores del mercado, impulsando los precios del crudo y el dólar a nivel global, elevando con esto las expectativas sobre la inflación.

Este jueves los referenciales treparon a máximos en casi dos meses por reportes de ataques a petroleros en el mar Rojo y la amenaza del presidente Donald Trump de lanzar un “ataque masivo” contra Irán, amenazando el frágil acuerdo de alto al fuego firmado a mediados de junio.

El Brent, de referencia para Chile, subió 6,52% al cierre de esta edición, hasta los US$ 100,62 luego de tocar un máximo intradía de US$ 101,91, situándose en máximos desde el 22 de mayo pasado. Mientras, el barril WTI que se transa en Nueva York y que sirve de referencia para Estados Unidos, se disparó 5,45% hasta US$ 91,56.

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, afirmaron haber atacado con drones y misiles a dos petroleros sauditas, en represalia por lo que consideran una violación al bloqueo marítimo que declararon esta semana contra Riad.

Trump advirtió que Estados Unidos responsabilizará a Irán por cualquier futura agresión hutí contra buques en el mar Rojo, y amenazó con infligir un “castigo militar mayor” a Teherán y a los milicianos en Yemen.

Con este telón de fondo, Goldman Sachs estimó que el crudo Brent podría superar los US$ 120 por barril en el cuarto trimestre y situarse en una media de US$ 100 el próximo año si el estrecho de Ormuz sigue interrumpido hasta 2027, con un mayor potencial alcista si el Bab el-Mandeb y el canal de Suez también sufren interrupciones persistentes.

Efectos del alza global del petróleo

Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, explica que la situación es compleja, pues “por un lado no se ve que el conflicto vaya a terminar muy pronto y, por otro, el tipo de cambio ha subido mucho. No se sabe qué hará el gobierno con los precios (si inyectarán recursos al Mepco), pero el efecto en la inflación desde agosto puede ser más fuerte a lo previsto antes que se reanudara la guerra”.

Al cierre de esta edición, el dólar subió $10,30 respecto al cierre de este miércoles y llegaba a un valor de $947,30 la unidad, su mayor valor desde el 22 de octubre de 2025 ($950,35), es decir su mayor precio en nueve meses.

Además, el dólar se alista a registrar tres jornadas consecutivas al alza, donde sube un poco más de $13.

La subida del dólar se produjo en una jornada donde se conoció que en EE.UU. las nuevas peticiones de subsidio por desempleo llegaron a 187.000, por debajo de los 211 mil que se esperaban y de los 209 mil que se registraron la semana pasada. El dinamismo de la creación de empleo implica que la Reserva Federal tiene menos presión para subir las tasas producto de la inflación.

El tema no es menor, pues uno de los elementos detrás de los niveles actuales del dólar es el diferencial de tasas. Cuando en Chile las tasas de interés son mayores que las de EE.UU. el peso chileno se fortalece, pues atrae a los inversionistas el mayor rendimiento de los tipos. Por el contrario, cuando las expectativas son que en EE.UU. las tasas serán mayores, o al menos no se alejan demasiado respecto de las locales, como actualmente ocurre, el peso chileno se debilita. Hoy la Tasa de Política Monetaria (TPM) se ubica en 4,5%, mientras que la Reserva Federal de EE.UU. mantiene un rango de 3,5% a-3,75%.

El alza del precio del dólar se produjo, además, en una sesión donde el principal para el peso chileno bajó un 1,08% y llegó a un valor de US$6,23 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

En su último Panorama Económico Mensual, Santander sostuvo que el tipo de cambio se ha depreciado respecto del mes anterior, influido principalmente por la reactivación de las tensiones geopolíticas internacionales, pero que “hacia adelante, esperamos una apreciación gradual del peso hasta niveles cercanos a $900 al cierre del año, condicionada a un a moderación de dichas tensiones y a que la Reserva Federal mantenga sin cambios su Tasa de Política Monetaria en el corto plazo”.

Felipe Cáceres, analista de Mercados de Capitaria, indica que poco probable que el dólar siga escalando hasta los $1.000, pues ese nivel implicaría una escalada total del conflicto con Irán, alzas agresivas de tasas por parte de la Fed y un colapso sostenido del cobre, todo al mismo tiempo.

“El escenario más probable es que el tipo de cambio siga operando en una banda de $930 a $960 mientras el conflicto no tenga resolución clara. Si las negociaciones de paz avanzan y el Estrecho de Ormuz se normaliza definitivamente, el dólar podría volver con rapidez hacia la zona de $880-$900″, sostiene.

Por su parte, Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, comenta que su escenario central “sigue apuntando a una cotización entre $930 y $970 en el corto plazo, mientras que un regreso hacia $900 dependería de una desescalada relevante en Medio Oriente, una normalización del petróleo y una recuperación del apetito por activos emergentes”.

Con este telón de fondo, los principales mercados del mundo cayeron con fuerza, aunque el motor de las bajas fueron los resultados de Tesla y Alphabet estuvieron por debajo de lo esperado y lastraron a los índices. Así, el tecnológico Nasdaq cayó 2,15%, mientras que el S&P500 y el industrial Dow Jones perdieron 1,21% y 0,97%, respectivamente.

En la sesión, la matriz de Google se contrajo 7,13% y un 14,53% Tesla.

En Chile, el Ipsa se acopló a los mercados internacionales y terminó la jornada con una merma de 0,87% que lo dejo en 10.913,82 puntos.