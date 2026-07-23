Estados Unidos mantiene el arancel de castigo más alto contra Chile y gobierno rechaza la medida

El Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, terminó su proceso de investigación en el que se acusaba a Chile y otras 59 economías de importar bienes producidos con “trabajo forzoso” y el escenario para Chile no cambió.

Pese a un proceso de audiencias y conversaciones entre el gobierno de Chile y el mundo empresarial local con las autoridades de Estados Unidos, la superpotencia mantuvo el gravamen de castigo más alto para Chile.

A inicios de este mes, una delegación, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y en la que participaron representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y otros gremios chilenos, buscaba revertir la medida contra Chile, pero finalmente no lo lograron.

“Siguiendo instrucciones del presidente Trump, se toman medidas definitivas en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, imponiendo aranceles a 60 economías por no haber impuesto ni aplicado eficazmente la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso”, dijo la cartera en un comunicado.

El objetivo de la medida es “corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo”, según dijo Geer.

“Me alientan los socios comerciales que han actuado con rapidez para adoptar prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzoso, y espero garantizar su cumplimiento efectivo”, agregó.

En línea con lo que advirtió Estados Unidos en su momento, los aranceles son desde un 10% y 12,5%.

Los que recibieron el menor gravamen fue por cumplir, según el criterio de Estados Unidos, una de las exigencias contra importar bienes producidos con “trabajo forzoso”. Estas son: “(i) imponer una prohibición de importación de trabajo forzoso; (ii) se han comprometido a imponer y hacer cumplir dicha prohibición a través de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco; o (iii) han impuesto un régimen parcial con el efecto de impedir la importación de ciertos bienes de trabajo forzoso”.

Dentro de este grupo de economías con aranceles del 10% están Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

Otro grupo considera la reducción del arancel del 10% o 12,5 a los aranceles que ya pagan “bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio”.

Mientras que el último grupo de 39 economías, donde está Chile, es el que se aplica el gravamen más alto.

Según se explicó en su momento, el arancel de castigo excluye a una lista de productos, donde se incluía el cobre, pero otros productos que exportan desde Chile a Estados Unidos no califican; en ese listado está el sector salmonero, alimentos y maderero, entre otros.

La noticia también se da en el contexto de que el arancel del 10%, que se impuso contra Chile por la política arancelaria de Donald Trump o “Día de la Liberación”, —que luego fue rechazada por la misma Corte Suprema— se terminaba este jueves.

“Que países vecinos como Argentina tengan un arancel más bajo puede generar una desventaja relativa en aquellos productos en que ambos países compiten en el mercado estadounidense. Sin embargo, el impacto debe analizarse caso a caso, considerando los tratados de libre comercio, los aranceles base y las exclusiones aplicables”, dijo Gabriela Landeros, gerente senior de global trade en Deloitte.

Reacción de Chile

Desde el gobierno del presidente José Antonio Kast rechazaron la decisión de Estados Unidos.

“El gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”, dijo el Ejecutivo en un comunicado.

Otra evaluación fue que la imposición de aranceles a 60 economías da cuenta de que es una acción que “responde a una política comercial de aplicación transversal y en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile”.

“La resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense”, agregó el Ejecutivo.

De cara al futuro, el gobierno de Kast dijo que seguirá en conversaciones con Estados Unidos para “seguir avanzando en mejores condiciones de acceso, incluyendo la exclusión de productos esenciales de nuestra canasta exportadora en la aplicación de esta medida arancelaria”.