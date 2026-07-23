SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Néstor Lorenzo se mantiene al mando de Colombia tras llegar a octavos de final del Mundial

    Este jueves, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la renovación del entrenador argentino, quien asumió en 2022 como técnico del cuadro cafetalero.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Néstor Lorenzo se mantiene al mando de Colombia tras el Mundial 2026. VIZZOR IMAGE/PHOTOSPORT

    Néstor Lorenzo se mantiene en la banca de la selección de Colombia. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció este jueves la renovación del contrato del entrenador argentino después de la participación del elenco caribeño en el Mundial de Norteamérica 2026, donde alcanzó los octavos de final.

    Mediante un comunicado, la FCF oficializó la continuidad del exasistente de José Néstor Pekerman, después de las respectivas evaluaciones y análisis del trabajo realizado durante los últimos cuatro años y, en particular, en la reciente Copa del Mundo, según indica la prensa local.

    Colombia aspiraba a, como mínimo, igualar la mejor presentación de su historia: los cuartos de final (en Brasil 2014). Ganó su grupo, desplazando a una potencia como Portugal, y en dieciseisavos de final superó a Ghana. Sin embargo, en octavos, cayó en tanda de penales ante Suiza. “Recibimos solo un gol en cinco partidos y fuimos el mejor equipo técnicamente. El equipo fue el que tomó la iniciativa en todos los partidos, tuvimos una propuesta ofensiva y ambiciosa. Generamos más opciones de gol que cada uno de los rivales a los que enfrentamos”, declaró en diálogo con 365Scores.

    “El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”, indicó la FCF.

    Pese a la ratificación, la Federación no entregó los detalles sobre por cuántos años es la extensión del nuevo contrato, considerando los próximos desafíos del seleccionado (la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030).

    “El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, destacó la FCF en su comunicado.

    El transandino aterrizó en la banca de la Selección Colombia en julio de 2022, reemplazando a Reinaldo Rueda, quien finalizó sin éxito las Clasificatorias para el Mundial de Qatar. Desde su llegada, dirigió 51 partidos entre amistosos y duelos oficiales, con un balance de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Además de la clasificación al Mundial, lo que resalta del periodo de Lorenzo es jugar la final de la Copa América de Estados Unidos 2024, en la cual terminó cayendo con Argentina, en Miami.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalSelección ColombiaNéstor LorenzoColombia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Estados Unidos mantiene el arancel de castigo más alto contra Chile y gobierno rechaza la medida

    Enel aprueba compra de acciones de propia emisión por hasta el 5% de su capital

    Costo de operativo se estima en $100 millones: Codina pide al CDE evaluar acciones contra rescatados en San José de Maipo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    El petróleo quiebra los US$ 100 y estimaciones apuntan a precios de la guerra entre Rusia y Ucrania

    Lo más leído

    1.
    La trastienda de la reunión en la que la ministra Natalia Duco removió a Lorena Castillo como directora del IND

    La trastienda de la reunión en la que la ministra Natalia Duco removió a Lorena Castillo como directora del IND

    2.
    Tobar respalda castigo a Javier Correa: “Siempre vamos a defender la libertad de expresión, pero el respeto es fundamental”

    Tobar respalda castigo a Javier Correa: “Siempre vamos a defender la libertad de expresión, pero el respeto es fundamental”

    3.
    Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”

    Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”

    4.
    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    5.
    BTS cobra su primera víctima: ministra Natalia Duco le pide la renuncia a la directora del IND Lorena Castillo

    BTS cobra su primera víctima: ministra Natalia Duco le pide la renuncia a la directora del IND Lorena Castillo

    6.
    Hay acuerdo: Jürgen Klopp será presentado este viernes en la selección de Alemania

    Hay acuerdo: Jürgen Klopp será presentado este viernes en la selección de Alemania

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?
    Chile

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Costo de operativo se estima en $100 millones: Codina pide al CDE evaluar acciones contra rescatados en San José de Maipo

    Estados Unidos mantiene el arancel de castigo más alto contra Chile y gobierno rechaza la medida
    Negocios

    Estados Unidos mantiene el arancel de castigo más alto contra Chile y gobierno rechaza la medida

    Enel aprueba compra de acciones de propia emisión por hasta el 5% de su capital

    El petróleo quiebra los US$ 100 y estimaciones apuntan a precios de la guerra entre Rusia y Ucrania

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo
    Tendencias

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Hay acuerdo: Jürgen Klopp será presentado este viernes en la selección de Alemania
    El Deportivo

    Hay acuerdo: Jürgen Klopp será presentado este viernes en la selección de Alemania

    Luka Modric para rato: el mediocampista croata extiende su contrato con el Milan

    Néstor Lorenzo se mantiene al mando de Colombia tras llegar a octavos de final del Mundial

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos
    Tecnología

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    “No los vamos a abandonar bajo las ruinas”: un mes después, Venezuela sigue desenterrando a sus muertos
    Mundo

    “No los vamos a abandonar bajo las ruinas”: un mes después, Venezuela sigue desenterrando a sus muertos

    Trump afirma estar “cerca” de tomar una decisión sobre el “mayor ataque” contra Irán hasta la fecha

    Las razones tras la presión de los ucranianos sobre Zelensky para que reinstale a Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?
    Paula

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui