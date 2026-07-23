Néstor Lorenzo se mantiene al mando de Colombia tras llegar a octavos de final del Mundial

Néstor Lorenzo se mantiene en la banca de la selección de Colombia. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció este jueves la renovación del contrato del entrenador argentino después de la participación del elenco caribeño en el Mundial de Norteamérica 2026, donde alcanzó los octavos de final.

Mediante un comunicado, la FCF oficializó la continuidad del exasistente de José Néstor Pekerman, después de las respectivas evaluaciones y análisis del trabajo realizado durante los últimos cuatro años y, en particular, en la reciente Copa del Mundo, según indica la prensa local.

Colombia aspiraba a, como mínimo, igualar la mejor presentación de su historia: los cuartos de final (en Brasil 2014). Ganó su grupo, desplazando a una potencia como Portugal, y en dieciseisavos de final superó a Ghana. Sin embargo, en octavos, cayó en tanda de penales ante Suiza. “Recibimos solo un gol en cinco partidos y fuimos el mejor equipo técnicamente. El equipo fue el que tomó la iniciativa en todos los partidos, tuvimos una propuesta ofensiva y ambiciosa. Generamos más opciones de gol que cada uno de los rivales a los que enfrentamos”, declaró en diálogo con 365Scores.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”, indicó la FCF.

Pese a la ratificación, la Federación no entregó los detalles sobre por cuántos años es la extensión del nuevo contrato, considerando los próximos desafíos del seleccionado (la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030).

“El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, destacó la FCF en su comunicado.

El transandino aterrizó en la banca de la Selección Colombia en julio de 2022, reemplazando a Reinaldo Rueda, quien finalizó sin éxito las Clasificatorias para el Mundial de Qatar. Desde su llegada, dirigió 51 partidos entre amistosos y duelos oficiales, con un balance de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Además de la clasificación al Mundial, lo que resalta del periodo de Lorenzo es jugar la final de la Copa América de Estados Unidos 2024, en la cual terminó cayendo con Argentina, en Miami.