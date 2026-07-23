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    El petróleo quiebra los US$ 100 y estimaciones apuntan a precios de la guerra entre Rusia y Ucrania

    Alza se produjo por reportes de ataques a petroleros en el Mar Rojo y la amenaza del presidente Donald Trump de lanzar un “ataque masivo” contra Irán.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Fuerte salto del petróleo empujará precios de las bencinas. Andres Perez

    Los precios internacionales del petróleo no paran de subir en medio del recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente y el Brent rompió la barrera de los US$ 100, empujando las perspectivas para el barril.

    Los referenciales treparon a máximos en casi dos meses por reportes de ataques a petroleros en el mar Rojo y la amenaza del presidente Donald Trump de lanzar un “ataque masivo” contra Irán, amenazando el frágil acuerdo de alto al fuego firmado a mediados de junio.

    El Brent, de referencia para Chile, subía 4,92% al cierre de esta edición, hasta los US$ 100,19, luego de tocar un máximo intradía de US$ 101,91, situándose en máximos desde el 22 de mayo pasado.

    Mientras, el barril WTI que se transa en Nueva York y que sirve de referencia para Estados Unidos, se disparó 5,45% hasta US$ 91,56.

    Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, afirmaron haber atacado con drones y misiles a dos petroleros sauditas, en represalia por lo que consideran una violación al bloqueo marítimo que declararon esta semana contra Riad.

    Trump advirtió que Estados Unidos responsabilizará a Irán por cualquier futura agresión hutí contra buques en el mar Rojo, y amenazó con infligir un “castigo militar mayor” a Teherán y a los milicianos en Yemen.

    En una entrevista posterior con Axios, el presidente afirmó que estaba “considerando un ataque masivo” contra Irán. “Más grande que nunca antes. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos listos para eso”, dijo Trump a Axios.

    Amenaza de Trump dispara una vez más el petróleo.

    La embestida contra los petroleros ocurrió horas después de que Trump advirtiera que Estados Unidos destruiría un puente o una planta eléctrica en Irán cada vez que Teherán atacara un buque en el estrecho de Ormuz.

    Irán respondió advirtiendo que tomaría represalias contra infraestructura e instalaciones energéticas vinculadas a Estados Unidos en la región si Washington concreta esos ataques.

    La guerra de Estados Unidos con Irán entró en una fase más peligrosa, a medida que los combates se extienden al mar Rojo y que Irán apunta a infraestructura crítica en el Golfo, como plantas desalinizadoras de agua.

    En ese contexto, las proyecciones para el precio empiezan subir y los cálculos apuntan a que podrían superar los niveles observados en el periodo más álgido de la guerra en Medio Oriente e incluso tocar los valores registrados tras la invasión de Rusia a Ucrania, en 2022.

    Precios de la invasión rusa a Ucrania

    Goldman Sachs estimó que el crudo Brent podría superar los US$ 120 por barril en el cuarto trimestre y situarse en una media de US$ 100 el próximo año si el estrecho de Ormuz sigue interrumpido hasta 2027, con un mayor potencial alcista si el Bab el-Mandeb y el canal de Suez también sufren interrupciones persistentes.

    Helima Croft, jefa global de estrategia de commodities de RBC Capital Markets, dijo que la presión extrema que se acumula en Medio Oriente podría llevar al Brent por sobre el máximo de 2022, de US$ 128 por barril.  

    En un escenario extremo de guerra regional a gran escala en Medio Oriente, el Brent incluso podría superar el máximo de 2008, de US$ 146 por barril, según la analista citada por CNBC.

    La guerra entre Rusia y Ucrania también presiona los mercados petroleros globales, señaló Croft. Kiev ha atacado más de 150 petroleros en el mar Negro y el mar de Azov este mes, indicó. Estas agresiones obligaron al Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) a suspender la carga de crudo en su terminal del mar Negro.

    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans en el Estrecho de Ormuz, por donde transitaba casi el 25% del crudo del mundo. CENTCOM

    Cerca del 80% del crudo que exporta Kazajistán se transporta a través de ese oleoducto, precisó la analista.

    “La duración del cierre sigue siendo incierta, pero las rutas alternativas para Kazajistán son limitadas (y es improbable que compensen totalmente al CPC), lo que significa que la producción, de 1,7 millones de barriles diarios en junio, podría enfrentar recortes”, señaló Croft.

    El repunte reciente del petróleo refleja una renovada preocupación por el Estrecho de Ormuz tras el quiebre del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, señaló HSBC en una nota conocida el miércoles por la noche, advirtiendo que las perspectivas dependen ahora de si la vía diplomática logra restablecer flujos de navegación predecibles.

    “Desde el 7 y 8 de julio, el cese al fuego se ha ido deteriorando a medida que los ataques iraníes contra buques que transitan por el Estrecho de Ormuz provocaron represalias de Estados Unidos”, dijo Kim Fustier, analista senior de petróleo y gas del banco, en declaraciones que reproduce CNBC.

    “El problema de fondo sigue sin resolverse: si el paso está administrado, y por quién. En retrospectiva, mientras más tráfico crecía por el corredor gestionado por Omán junto a Estados Unidos, menos le convenía ese resultado a Irán”, agregó Fustier.

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    Más sobre:PetróleoArabia SauditaMedio OrienteRusiaUcrania

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