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    Nestlé sufre su mayor caída de la historia en bolsa

    El papel experimentó una caída de 7,98% apenas un día después que alcanzara máximos desde principios de junio del año pasado.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Acción de Nestlé redujo a poco más de 1% su ganancia en 2026. Denis Balibouse

    Nestlé tuvo un día negro en la Bolsa. La multinacional suiza de alimentos sufrió su mayor caída diaria desde que existen registros luego que presentara sus resultados trimestrales y anunciara la venta de la mitad de su negocio de aguas.

    El papel experimentó una caída de 7,98% en la Bolsa de Zurich hasta los US$ 79,29 francos suizos apenas un día después de que alcanzara máximos desde principios de junio del año pasado.

    La firma perdió más de 19.000 millones de francos suizos en capitalización bursátil en apenas un día y la ganancia de la acción en el balance del año se redujo a solo 1,37%.

    La firma que en Chile comercializa Nido, KitKat, Trencito, Nescafé y chocapic, entre otras, cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 3.472 francos suizos, lo que supone un 31,4% menos que lo anotado en el mismo período del año anterior.

    Chocolate KitKat, de Nestlé. Phil Noble

    El margen operativo se redujo en 10 puntos base, mientras que el beneficio operativo subyacente llegó a 7.081 millones de francos suizos, lo que representa una baja de 2,8% en doce meses.

    Por su parte, la facturación se recortó en un 2,5%, hasta los 43.109 millones de francos suizos. Según la compañía, este retroceso se debió principalmente al impacto negativo del efecto divisas, que restaron un 6,2% a los ingresos, compensando con creces el crecimiento orgánico del 3,6%.

    “Pocas veces una caída de esta magnitud se produce con cifras que, en lo esencial, cumplieron lo prometido. Lo llamativo es que el crecimiento orgánico superó levemente las estimaciones y el volumen quedó en línea con el consenso. El castigo vino del ajuste de una expectativa de que el margen mejoraría en la segunda mitad del año”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

    Nestlé informó que espera una rentabilidad operativa en el segundo semestre a un nivel comparable al del primero, cuando su proyección anterior apuntaba a una mejora.

    “Para un valor defensivo que había recuperado terreno con fuerza tras el bache del año pasado, esa corrección basta para desarmar la tesis de recuperación acelerada que sostenía el precio”, agregó Santos.

    Más sobre:NestléMercadosAcciones

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