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    Política

    Informe de la comisión mixta por compensación a municipios en la megarreforma se votará el 4 de agosto en el Senado

    La votación del último artículo faltante del proyecto de Reconstrucción Nacional terminó por ser pospuesta a petición de la UDI, que notó que no tendrían los votos necesarios para su aprobación.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Informe de la comisión mixta por compensación a municipios en la megarreforma se votará el 4 de agosto en el Senado SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este jueves, y tras un acuerdo entre los comités del Senado, se determinaron los temas en tabla en la Cámara Alta para el próximo martes 4 y miércoles 5 de agosto.

    Entre otros asuntos, se estableció la fecha para la votación del informe de la comisión mixta que determina el mecanismo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones.

    El nuevo artículo propone cubrir la merma en ingresos a través de transferencias directas a los municipios por medio de la Tesorería General de la República (TGR), de tal forma de alcanzar un monto proporcional a lo que no se recibiría por contribuciones.

    En ese contexto, se esperaba que el proyecto de Reconstrucción Nacional terminara siendo aprobado este miércoles tras ser despachado desde la comisión mixta y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados.

    Sin embargo, y tras un desorden en las filas oficialistas, en el Senado desde el comité de la UDI solicitaron posponer la votación al notar que el artículo acabaría rechazado en aquel momento.

    Y es que, entre las dudas de senadores como Gustavo Sanhueza (UDI) y Rojo Edwards (Ind.), los reclamos de Matías Walker (Ind.) y Sergio Gahona (UDI) por la reconstrucción en Coquimbo, además de la ausencia de Enrique van Rysselbergue (UDI), finalmente la mayoría que poseía el oficialismo en el Senado era cada vez más débil. Más aún, cuando desde la oposición esperaban rechazar en bloque la propuesta.

    Así las cosas, desde la mesa del Senado detallaron que el informe sería votado por el pleno de la Cámara Alta el próximo 4 de agosto en sesión ordinaria entre las 16:00 y 20:00 horas.

    En caso de ser finalmente aprobado, la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast sería despachada desde el Congreso Nacional.

    Sin embargo, eso no sería su último trámite para acabar en ley. Primero resta la votación en el Congreso de los vetos presidenciales que ejercerá el Ejecutivo sobre algunos artículos, como el vinculado a la eliminación del anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses.

    También falta la definición por parte del Tribunal Constitucional (TC) sobre los apartados impugnados por la oposición. En particular, serían los referidos a la invariabilidad tributaria y las compensaciones por la nulidad de la RCA a proyectos de inversión.

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