Alessandri (UDI) critica al gobierno por traspié para despachar megaproyecto y lo tilda de “error grave”

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), puso la responsabilidad en el gobierno por el traspié de este miércoles para lograr despachar en su totalidad el megaproyecto.

Esto, luego de que el Senado, ante solicitud del propio Ejecutivo, se viera obligado a aplazar la votación del informe de la comisión mixta que buscaba resolver el último nudo de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica.

Ante el riesgo de que este último punto pendiente, relacionado con la compensación de fondos municipales, fuera rechazado en la Sala, el senador Javier Macaya (UDI) invocó el recurso reglamentario de la “segunda discusión”, una habitual maniobra dilatoria que impide votar un proyecto en una sesión.

Entre los factores que complicaron la votación en la Cámara Alta estaba la ausencia de Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien por razones personales debió viajar a su región. Luego se sumaron las dudas de los senadores Rojo Edwards (Ind -RN) y de Gustavo Sanhueza (UDI).

En diálogo con radio Universo, el líder de la corporación enfatizó que: “La Cámara que me corresponde dirigir a mí corrió todo el día por apurar esta tramitación. Hicimos una comisión mixta el mismo día, hicimos un informe el mismo día. Yo diría que nunca en la historia del Congreso, desde el 90, se había tramitado tan rápido un artículo de compensación a los municipios en una comisión mixta. Lo aprobó la Cámara a las 7.20 de la tarde y en el Senado efectivamente no estuvieron los votos”.

Y luego lanzó: “Evidentemente el gobierno no había contado los votos en la mañana, porque no nos habrían apurado de la manera que nos apuraron si hubieran contado los votos en el Senado. Entiendo que habían dos senadores oficialistas que no estaban, no sé si por ausencia de licencia o por viaje al extranjero, y además habían otros dos senadores que no estaban de acuerdo con cómo se estaba haciendo la compensación”.

“Con una buena planificación de parte de La Moneda, se entera de eso en la mañana o se entera de eso el día antes, no iniciada la sesión (las dudas de senadores oficialistas). Y por eso el senador Macaya tuvo que pedir que no se votara ayer, que se hiciera una segunda discusión para esperar que llegaran los dos senadores que no estaban y para convencer o conversar con los senadores que estaban en contra”.

Alessandri planteó que que el Ejecutivo debió asegurar primero los apoyos oficialistas en el Senado y tildó lo ocurrido de “error grave”.

“Muchas veces a los gobiernos les pasa que van a buscar los votos al frente, asumiendo que los votos de su lado están seguros y nunca van a cuestionar nada. Eso es un error. Los gobiernos también tienen que conversar con los votos afines, asegurar eso primero y después cruzar el puente a los votos de oposición y empezar a buscar las mayorías. Yo creo que es un error grave, porque la Cámara de Diputados hizo todo lo que estuvo a su alcance para sacar esto rápido. Cuando a mí me apuran, yo asumo que esas conversaciones ya se han tenido”, zanjó.