2.000 para la visita y remanente para socios: la UC inicia segunda etapa de venta de entradas para duelo ante Estudiantes

2.000 para la visita y un remanente tras la fase de abonados: los detalles de la venta de entradas de la UC vs. Estudiantes.

Universidad Católica da inicio a la segunda etapa del proceso de venta de entradas para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, que se disputará el martes 18 de agosto, a las 20.30, en el Claro Arena.

Luego de finalizar el período preferencial para los abonados de la temporada 2026, este jueves comienza la venta destinada a los socios con membresía vigente.

En esta fase, cada compra permite adquirir hasta cuatro entradas, las que deben ser asignadas a otros socios activos de la misma categoría. Además, los abonados que no hicieron uso de su prioridad en la fase anterior pueden acceder a boletos en sectores distintos a los correspondientes a su abono.

La UC en el Claro Arena. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Según pudo conocer El Deportivo, el proceso para abonados no agotó la disponibilidad de las 14.000 localidades, por lo que quedó un remanente de entradas que ahora pasó a disposición de los socios. Sin embargo, se trata de una cifra menor.

El club mantiene como requisito obligatorio que todos los asistentes estén inscritos en el Registro Nacional de Hinchas para poder adquirir un boleto.

Por otro lado, Universidad Católica dispondrá de 2.000 entradas para la hinchada de Estudiantes de La Plata. Es la misma cantidad de boletos que el club cruzado entregó a los seguidores de Boca Juniors durante el encuentro que ambos equipos disputaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego, ante Cruzeiro y Barcelona, Cruzados logró un acuerdo de reciprocidad con ambos clubes para que sean menos los fanáticos forasteros. En esta ocasión, deberán cumplir con la exigencia de la Conmebol.

Una vez concluida la venta para socios, el público general podrá acceder a entradas únicamente solo en caso de que aún existan localidades disponibles. Claro que ya son escasos los tickets disponibles.