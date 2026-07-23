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    En Argentina remarcan el factor clave que puede beneficiar a O’Higgins contra Boca Juniors en la Copa Sudamericana

    Celestes y Xeneizes se miden este jueves en la Bombonera por los dieciseisavos de final de la competencia continental.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Photosport. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Este jueves O’Higgins regresa a la competencia internacional por la Copa Sudamericana. Los celestes se medirán contra Boca Juniors en la Bombonera por los dieciseisavos de final de la competencia.

    Un duelo inesperado para los xeneizes, pues entran a la disputa de este campeonato después de quedarse con el tercer lugar de la fase de grupos de la Copa Libertadores tras caer contra Universidad Católica en la última fecha en el mismo recinto deportivo.

    Esta situación es algo que quieren evitar a toda costa, en especial tras el arribo de Rodolfo Arruabarrena como técnico de los auricielo.

    “El elenco chileno llega a este compromiso en medio de una gran temporada y cuenta en su plantel con varios argentinos”, destaca TyC Sports.

    Añaden que O’Higgins “es dirigido por Lucas Bovaglio, el exdefensor que vistió la camiseta de Atlético Rafaela y antes de llegar a esta institución tuvo pasos como entrenador por Palestino, Guaraní de Paraguay, Instituto, Deportivo Morón y Villa Dálmine”.

    Agregan que “desde que asumió en enero de este año en O’Higgins sus números son muy buenos porque obtuvo 19 victorias, siete empates y 12 derrotas. Además, llevó al club a disputar una final, ya que afrontará la primera definición de la historia de la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido”.

    Al mismo tiempo, establecen un factor clave que puede significar un punto a favor de los celestes en el duelo contra Boca Juniors. “En el torneo local la campaña es bastante más irregular porque tras 15 fechas disputadas está décimo entre 16 equipos con 20 puntos. Más allá de eso, arriba con ventaja por sobre el elenco del Vasco Arruabarrena porque en algunas competencias continuó jugando, a diferencia de lo que sucedió con Boca, que retomó sus compromisos la semana pasada cuando se midió frente a Sarmiento”.

    La ilusión de Bovaglio

    Una vez que quedó definida la suerte de O’Higgins, el entrenador Lucas Bovaglio dio a conocer su parecer sobre la llave contra Boca Juniors. “Boca es un grande del continente. Nos tocó uno de los rivales más difíciles que podíamos tener. Pero este es un desafío más para el equipo”, señaló en ese entonces el DT.

    A lo largo de la temporada hemos tenido distintos encuentros de índole internacional y, mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo”, afirmó.

    Además, dio cuenta de la jerarquía del rival. “Vamos a enfrentar a un rival que se armó para ganar la Copa Libertadores y cayó en Copa Sudamericana. Sabemos que para jugar estos partidos no puedes equivocarte y tienes que rendir al máximo”, cerró.

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