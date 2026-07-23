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    Tribunal rebaja cautelares de Manuel Monsalve: cumplirá arresto domiciliario nocturno

    El exsubsecretario se encontraba cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago modificó la medida cautelar del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sustituyendo el arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno.

    La decisión fue adoptada tras una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada a solicitud de la defensa.

    Según detalló el fiscal Marcelo Borbarán, de la Fiscalía Regional Centro Norte, “el tribunal dispuso finalmente sustituirla por arresto de carácter nocturno, parcial, sin que se haya realizado cuestionamiento alguno a todos los antecedentes que establecen presunciones fundadas respecto de la existencia del hecho y de la participación del imputado”.

    La exautoridad, que es investigada por abuso sexual y violación, además quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

    De acuerdo con lo señalado por el fiscal, “lo que corresponde ahora es evaluar la posibilidad de recurrir de esta resolución ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones por la vía de apelación”.

    Respecto de los argumentos presentados por la defensa para solicitar la modificación de la medida cautelar, el fiscal indicó que fueron “fundamentalmente el transcurso del tiempo y otros de carácter personal”, aunque recalcó que “lo que no se cuestionó son los antecedentes que establecen presunciones fundadas de la existencia del delito y la participación que en él correspondió al imputado”.

    Asimismo, sobre el estado de la investigación, Borbarán explicó que “la investigación actualmente se encuentra en un periodo de reapertura que fue promovido por solicitud de la defensa. Lo que corresponde ahora es dar cabida al diligenciamiento de estas diligencias con la mayor celeridad posible para que el proceso pueda continuar adelante”.

    Cabe recordar que en mayo de 2025, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Monsalve, otorgándole arresto domiciliario total. Previo a esto, la exautoridad estuvo privado de libertad en la cárcel de Rancagua y el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

    Por su parte, el abogado de Manuel Monsalve, Víctor Providel, destacó el cambio de medida cautelar apuntando que el tribunal “descarta que exista un peligro de fuga, descarta que exista un peligro de reiteración y descarta que exista un peligro de obstrucción de las diligencias de investigación que están pendientes y también descarta que haya antecedentes calificados que permitan presumir que nuestro representado podría atentar contra la seguridad o integridad tanto de la víctima como de su grupo familiar”.

    Más sobre:Manuel MonsalveCautelaresTribunal

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