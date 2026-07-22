Sauerbaum revela que terremoto en Venezuela acentuó la salida voluntaria de Chile de personas de esa nacionalidad

Hasta la comisión de Constitución de la Cámara llegó este miércoles el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, para exponer los argumentos del gobierno sobre el proyecto contra la inmigración ilegal que busca aumentar el tiempo de retención de inmigrantes para ser expulsados.

En la instancia, el director entregó cifras respecto a las salidas voluntarias de migrantes, señalando que “desde enero hasta ahora (julio) han salido voluntariamente, para nosotros es muy valioso eso, casi 7.000 personas”.

El director especificó que “el 90% de esas personas son de nacionalidad venezolana. Eso se acentuó justamente en el último mes producto del terremoto en Venezuela ” .

El director destacó que el gobierno flexibilizó los requisitos para facilitar las salidas de venezolanos que quisieran retornar a su país con ayudas humanitarias por el terremoto.

En ese escenario, informó que "en dos semanas, en 14 días exactamente, salieron 914 personas justamente con esta excepción que nosotros hicimos en la salida voluntaria de venezolanos que querían volver a su país por la situación del terremoto".