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    Samsung sube precio de sus nuevos plegables Galaxy Z8 en medio de alza de precio de chips y a la espera de Apple

    El Galaxy Z Fold8 Ultra cuesta US$ 100 más que su equivalente anterior, el Z Fold7. El Galaxy Z Flip8 también subió US$ 100 respecto al Z Flip7.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

    Samsung presentó este miércoles su nueva línea de teléfonos plegables Galaxy Z8, con alzas de precio de hasta US$ 100 respecto a la generación anterior, la cual se produce en medio del encarecimiento de los chips de memoria y semiconductores, y antes de que Apple ingrese en esta categoría de producto.

    La compañía surcoreana presentó los tres nuevos dispositivos en un evento realizado en Londres. Los precios quedaron así:

    • Galaxy Z Fold8 Ultra: US$ 2.099
    • Galaxy Z Fold8: US$ 1.899
    • Galaxy Z Flip8: US$ 1.199

    El Galaxy Z Fold8 Ultra cuesta US$ 100 más que su equivalente anterior, el Z Fold7. El Galaxy Z Flip8 también subió US$ 100 respecto al Z Flip7.

    Alza de precios

    Samsung amplió además su oferta de plegables de dos a tres modelos. Hasta ahora, la marca ofrecía únicamente el Fold, que se abre como un libro, y el Flip, con formato de teléfono abatible tradicional.

    Con esta generación, la línea Fold se divide en dos versiones: la Ultra, de mayores prestaciones y heredera directa del diseño del Z Fold7, y una nueva variante Fold8.

    El alza era esperada por el mercado. La razón es el alza en el costo de los componentes, en particular los chips de memoria, que han visto sus precios dispararse por la fuerte demanda desde la industria de inteligencia artificial y por la escasez de oferta. Esos mismos chips de memoria se utilizan en la fabricación de smartphones.

    Cabe recordar que Apple anunció hace algunas semanas que iba a subir el precio de algunos de sus productos por esa misma razón, aunque no afectaba a sus teléfonos. Microsoft anunció lo mismo para Xbox, con igual argumento.

    Ben Wood, analista jefe y director de marketing de CCS Insight, dijo a CNBC que le sorprendió que el alza de precios no fuera mayor, lo que sugeriría que Samsung no está traspasando a los consumidores la totalidad del aumento en sus costos.

    “Eso subraya que Samsung tiene interés en mantener un precio competitivo”, señaló el analista.

    Wood agregó que los más de US$ 2.000 que cuesta el modelo Ultra “darán que hablar” entre los consumidores.

    Nuevo producto en la serie Fold

    El Galaxy Z Fold8 corresponde a un formato distinto dentro de la gama. Aunque se abre como un libro y es más pequeño que la versión Ultra, Samsung explicó que el diseño busca ofrecer una mejor experiencia de visualización de contenido gracias a su pantalla con proporción 4:3.

    Tanto el Galaxy Z Fold8 Ultra como el Fold8 funcionan con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Entre ambos modelos hay diferencias: la versión Ultra cuenta con una cámara más avanzada, con tres lentes distintos, y una batería de mayor capacidad.

    La diferencia de precio entre el Fold8 y el Fold8 Ultra es de US$ 200, un margen que, según Wood, podría no ser determinante en el segmento premium del mercado, donde los compradores están dispuestos a pagar más.

    Eso sí, implica que Samsung deberá ofrecer a sus clientes una razón clara para elegir el Fold8 por sobre el Ultra.

    Competencia con Apple

    Diversos reportes han indicado que Apple lanzaría este año su primer iPhone plegable, lo que sumaría competencia a un mercado que Samsung ha dominado desde que lanzó su primer plegable en 2019.

    “2026 es un año enorme para los plegables, con la certeza casi absoluta de que Apple lanzará un iPhone plegable más adelante en el año”, dijo Wood a CNBC.

    “Por eso, este es un lanzamiento crítico para Samsung, que fue quien creó esta categoría, porque el ingreso de Apple a cualquier categoría le otorga de inmediato otro nivel de legitimidad.”

    Más sobre:SamsungMemoriasSemiconductores

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