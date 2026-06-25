SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Microsoft sigue los pasos de Apple y anuncia alza mundial de hasta US$ 150 en el precio de la Xbox

    La compañía también argumentó que el fuerte aumento en el costo de chips de memorias y otros componentes la obligó a subir el precio.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    El fuerte aumento en el costo de los chips de memorias y semiconductores está obligando a los grandes fabricante de tecnología a traspasar el precio a los consumidores.

    A pocas horas del anuncio de Apple, Microsoft dijo que a partir del 1 de agosto subirá el precio de sus consolas Xbox en todo el mundo: US$100 para los modelos de 512 GB y US$150 para los de 1 TB.

    Además, descontinuará su modelo de 2 TB.

    La compañía dijo en un comunicado que en octubre pasado aumentaron el precio de la consola Xbox entre US$20 y US$70 en Estados Unidos.

    Esperábamos que otro aumento de precio no fuera necesario, y hemos pasado los últimos meses trabajando con proveedores en opciones”, señaló Microsoft en el documento.

    Sin embargo, el encarecimiento de los componentes hizo inevitable el ajuste.

    “Los precios de almacenamiento y memoria para consolas han aumentado más de 2,5 veces y esperamos que se dupliquen nuevamente hacia el otoño (boreal) de 2027”, advirtió la empresa.

    El anuncio de Microsoft se produce luego que Apple subiera entre 15% y 25% los precios de sus computadores Mac y tabletas iPad, citando el mismo fenómeno: el alza sostenida de los chips y memorias, que se han cuadruplicado en 12 meses impulsados por la demanda de los grandes centros de datos de inteligencia artificial, según la firma de investigación TechInsights.

    Microsoft anuncia fuerte alza en precio de la XBOX por aumento en costo de las memorias y chips.

    Microsoft subrayó que el impacto de la crisis de componentes es especialmente severo para la industria de consolas, a diferencia de otros dispositivos.

    “A diferencia de los teléfonos, computadores, parlantes y otros dispositivos de consumo, las consolas típicamente no se venden con ganancia, sino por menos de lo que cuestan fabricarlas”, explicó la compañía.

    Para mitigar el efecto en los consumidores, Microsoft anunció una serie de alternativas de acceso. Los jugadores podrán financiar la compra de hardware Xbox en cuotas de corto plazo sin intereses a través de las tiendas Microsoft, o acceder a financiamiento al 0% de interés anual por hasta 12 meses en compras realizadas a través de Amazon.

    Adicionalmente, la empresa trabaja con socios comerciales en programas de consolas usadas a precios rebajados, con la posibilidad de entregar equipos en parte de pago a cambio de efectivo o crédito en tienda.

    También están disponibles consolas Xbox reacondicionadas certificadas con descuentos de hasta US$ 100 sobre el precio de lista oficial.

    La Xbox Series S se mantendrá como la opción de entrada más económica para los jugadores de consola, con acceso a títulos como Grand Theft Auto VI, Call of Duty: Modern Warfare 4 y Halo: Campaign Evolved, entre otros lanzamientos de la temporada.

    Más sobre:MicrosoftAppleSemiconductoresPulsoIAXBOXVideojuegosConsolas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos años sin embajada: la angustia de los venezolanos en Chile para contactar a sus familias después del terremoto

    Los proyectos de ley sobre seguridad que llevan congelados hasta por más de un año en comisión mixta por demoras de la Cámara

    La soledad del portero

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    “Vamos a ver si le hace caso al Presidente”: Vodanovic emplaza a Quiroz para abrir el diálogo por megaproyecto

    Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado

    Lo más leído

    1.
    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministra María Pía Silva Gallinato presidirá el TC desde el 10 de julio
    Chile

    Ministra María Pía Silva Gallinato presidirá el TC desde el 10 de julio

    Dos años sin embajada: la angustia de los venezolanos en Chile para contactar a sus familias después del terremoto

    Los proyectos de ley sobre seguridad que llevan congelados hasta por más de un año en comisión mixta por demoras de la Cámara

    Microsoft sigue los pasos de Apple y anuncia alza mundial de hasta US$ 150 en el precio de la Xbox
    Negocios

    Microsoft sigue los pasos de Apple y anuncia alza mundial de hasta US$ 150 en el precio de la Xbox

    Economía de EE.UU. muestra resiliencia y la inflación se acelera reforzando expectativas de alzas de tasas

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Gabriel Suazo aborda su primera temporada en España: “En el Sevilla me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar”
    El Deportivo

    Gabriel Suazo aborda su primera temporada en España: “En el Sevilla me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar”

    En vivo: Sudáfrica se mide contra Canadá por el paso a los octavos de final del Mundial 2026

    En vivo: se define el Grupo J con los partidos de Jordania vs. Argentina y Argelia vs. Austria

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines
    Cultura y entretención

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”

    ‘All You Need Is Love’: el caótico debut satelital de The Beatles que originó su día de celebración Global

    La soledad del portero
    Mundo

    La soledad del portero

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas
    Paula

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado