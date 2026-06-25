Microsoft sigue los pasos de Apple y anuncia alza mundial de hasta US$ 150 en el precio de la Xbox

El fuerte aumento en el costo de los chips de memorias y semiconductores está obligando a los grandes fabricante de tecnología a traspasar el precio a los consumidores.

A pocas horas del anuncio de Apple, Microsoft dijo que a partir del 1 de agosto subirá el precio de sus consolas Xbox en todo el mundo: US$100 para los modelos de 512 GB y US$150 para los de 1 TB.

Además, descontinuará su modelo de 2 TB.

La compañía dijo en un comunicado que en octubre pasado aumentaron el precio de la consola Xbox entre US$20 y US$70 en Estados Unidos.

“ Esperábamos que otro aumento de precio no fuera necesario , y hemos pasado los últimos meses trabajando con proveedores en opciones”, señaló Microsoft en el documento.

Sin embargo, el encarecimiento de los componentes hizo inevitable el ajuste.

“Los precios de almacenamiento y memoria para consolas han aumentado más de 2,5 veces y esperamos que se dupliquen nuevamente hacia el otoño (boreal) de 2027” , advirtió la empresa.

El anuncio de Microsoft se produce luego que Apple subiera entre 15% y 25% los precios de sus computadores Mac y tabletas iPad, citando el mismo fenómeno: el alza sostenida de los chips y memorias, que se han cuadruplicado en 12 meses impulsados por la demanda de los grandes centros de datos de inteligencia artificial, según la firma de investigación TechInsights.

Microsoft anuncia fuerte alza en precio de la XBOX por aumento en costo de las memorias y chips.

Microsoft subrayó que el impacto de la crisis de componentes es especialmente severo para la industria de consolas, a diferencia de otros dispositivos.

“A diferencia de los teléfonos, computadores, parlantes y otros dispositivos de consumo, las consolas típicamente no se venden con ganancia, sino por menos de lo que cuestan fabricarlas”, explicó la compañía.

Para mitigar el efecto en los consumidores, Microsoft anunció una serie de alternativas de acceso. Los jugadores podrán financiar la compra de hardware Xbox en cuotas de corto plazo sin intereses a través de las tiendas Microsoft, o acceder a financiamiento al 0% de interés anual por hasta 12 meses en compras realizadas a través de Amazon.

Adicionalmente, la empresa trabaja con socios comerciales en programas de consolas usadas a precios rebajados, con la posibilidad de entregar equipos en parte de pago a cambio de efectivo o crédito en tienda.

También están disponibles consolas Xbox reacondicionadas certificadas con descuentos de hasta US$ 100 sobre el precio de lista oficial.

La Xbox Series S se mantendrá como la opción de entrada más económica para los jugadores de consola, con acceso a títulos como Grand Theft Auto VI, Call of Duty: Modern Warfare 4 y Halo: Campaign Evolved, entre otros lanzamientos de la temporada.