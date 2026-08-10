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    SHOA descarta tsunami para costa chilena por sismo magnitud 7,4 en Colombia

    El movimiento se registró a las 8.34 horas unos cinco kilómetros al este de San José del Palmar.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Carlos Acuna/Aton Chile

    El Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en costas chilenas ante un sismo con magnitud 7,4 en Colombia.

    El movimiento se registró a las 8.34 horas unos cinco kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

    El organismo emitió un reporte a las 8.45 horas de este lunes, dando cuenta de la situación y explicando que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

    En su boletín actualizado sobre el evento sísmico, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el epicentro a 96 kilómetros de profundidad.

    El Tiempo, uno de los medios más reputados de Colombia, tildó el episodio como “terremoto” e informó que se sintió en todo el país.

    Más sobre:EmergenciaSHOASNAMColombiaTemblorSismoTsunami

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