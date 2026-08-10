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    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    La propuesta para endurecer las sanciones contra organizaciones criminales también alcanza un respaldo mayoritario, mientras existe mayor división respecto de un nuevo estado de excepción y las restricciones a libertades civiles.

    Por 
    Roberto Martínez
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Un 48% de los consultados se manifestó de acuerdo con la nueva Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 35% declara estar en desacuerdo, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de agosto.

    La iniciativa fue presentada por el mandatario durante una cadena nacional realizada el pasado miércoles 5 de agosto, luego de la aprobación en el Congreso de su Plan de Reconstrucción Nacional. La agenda contempla el envío de alrededor de 30 proyectos de ley al Parlamento y busca reforzar las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo.

    Entre las medidas anunciadas por el Mandatario, las que concitan mayor respaldo ciudadano son el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos, que según Cadem, alcanza un 88% de aprobación; mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con 84%; y establecer como delito agravado la pertenencia a una organización criminal, con 82%.

    También obtiene un respaldo mayoritario, de 79%, la propuesta de establecer explícitamente en la Constitución que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, pese a que ese principio ya se encuentra definido en la actual Carta Fundamental.

    Apoyo a las facultades para las policías y FF.AA.

    La encuesta también consultó por la eventual creación de un nuevo estado de excepción focalizado en determinados barrios o sectores del país, medida que permitiría reforzar las facultades de las policías. Un 49% se manifestó a favor, frente a un 44% que expresó su rechazo.

    En cuanto a las herramientas específicas que contempla la iniciativa, el mayor respaldo corresponde a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado, alternativa respaldada por un 76%.

    Le sigue la propuesta de interceptar las telecomunicaciones dentro de los sectores sometidos a estas medidas, con un 70% de apoyo, con el objetivo de facilitar diligencias e investigaciones relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo.

    Más dividida aparece la posibilidad de restringir temporalmente la libertad de tránsito en determinados barrios, que alcanza un 49% de respaldo y un 43% de rechazo.

    En cambio, la medida que genera mayor rechazo entre las consultadas es limitar la libertad de reunión en determinados barrios o sectores, donde un 50% está en desacuerdo con esta posibilidad.

    Cadena nacional alcanza alta audiencia

    La presentación de la agenda de seguridad tuvo una alta exposición entre los encuestados. Según Cadem, 73% declara haber visto o haberse informado sobre la cadena nacional de Kast, el nivel más alto registrado para una intervención de este tipo desde 2019.

    En cuanto a su evaluación, un 45% calificó positivamente el mensaje presidencial, considerándolo bueno o muy bueno, mientras que un 37% lo evaluó como malo o muy malo.

    Pese a la recepción de la agenda de seguridad, la aprobación general de la gestión presidencial solo subió dos puntos, llegando a un 40% de respaldo, mientras que la desaprobación se mantiene en 56%.

    Mayor respaldo a megarreforma

    La medición también registró un incremento en el respaldo al Plan de Reconstrucción Nacional -o megarreforma- impulsado por el Ejecutivo. Un 49% declaró estar de acuerdo con la iniciativa, siete puntos más que en la medición del 17 de julio.

    En sentido contrario, el rechazo alcanzó un 39%, lo que representa una caída de 13 puntos respecto de aquella medición.

    Entre las medidas específicas incluidas en el plan, la que obtiene mayor respaldo es la ampliación del financiamiento del Fondo de Emergencia a las regiones de Ñuble y Biobío, con 84%.

    También existe una aprobación mayoritaria para eliminar durante 12 meses el IVA en la compra de viviendas nuevas, con 76%, y para eliminar el pago de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores de 65 años, con 66%.

    Sin embargo, otras disposiciones generan mayor resistencia. Un 54% está en desacuerdo con la rebaja gradual, en cuatro años, del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%.

    Asimismo, un 47% rechaza permitir que quienes realicen determinadas donaciones puedan rebajar en un 50% el impuesto a las herencias asociado a esas donaciones.

    Pesimismo sobre economía, empleo y futuro

    El sondeo también da a conocer que un 53% considera que Chile va por un mal camino, frente a un 37% que tienen una evaluación favorable.

    La mirada hacia el futuro también permanece mayoritariamente pesimista, puesto que un 55% declara sentirse pesimista respecto del futuro del país.

    También, un 78% considera que actualmente la economía chilena está estancada o en retroceso, mientras que un 20% observa una evolución positiva.

    La evaluación del mercado laboral es todavía más negativa: un 85% califica la situación actual del empleo en Chile como mala o muy mala.

    Más sobre:SeguridadEncuesta CademAgenda contra el Crimen Organizado y el TerrorismoACOTPresidente KastNacional

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