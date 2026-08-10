Las sonrisas llegan dentro de la cancha: la U supera a un opaco Palestino y sigue siendo el único escolta de Colo Colo

Universidad de Chile logra abstraerse del ruido externo que generan los líos en la cúpula de Azul Azul. El equipo de Fernando Gago dio una nueva muestra de aquello este domingo, superando por 2-1 a Palestino, en un duelo clave en la pelea por el segundo puesto de la tabla. Si bien las matemáticas permiten soñar con algo más, lo concreto es que la chance del Chile 2 es más realista que pelearle la corona al escapado Colo Colo.

La U entró a la cancha del Estadio Nacional a 15 puntos del Cacique, que en el turno anterior había derrotado a Unión La Calera. Además, sabía del triunfo de Católica sobre Cobresal, desplazándola por diferencia de goles. Entonces, la misión de los azules era mantener la buena racha. Está invicto como local en la Liga de Primera.

La principal novedad de Gago fue el estreno como titular de Tobías Reinhart, su reciente incorporación. Se ubicó en el eje, ocupando el sitio que venía utilizando Lucas Barrera. Además de contribuir en el manejo del medio, también se animó a rematar desde fuera del área. Pasó la primera evaluación, aunque es prematuro sentenciar al argentino.

El desempeño de la U tuvo similitudes con lo que hizo el fin de semana pasado ante Huachipato, en el sentido de marcar un dominio claro. Eso sí, la diferencia fue que ante los árabes logró destrabar el cero más pronto. Presionando de entrada, encajonó a Palestino en su terreno. No le prestaba la pelota. Los laicos se movían para generar espacios y así quedar con ventaja frente al marco. Bryan Carrasco y César Munder no eran punteros; jugaban de laterales.

El elenco del chuncho hacía méritos para abrir la cuenta. Y lo hizo probando desde distancia. En los 18′, Agustín Arce anotó el 1-0 de la jornada con un remate de fuera del área, que se metió en un rincón de la portería de Sebastián Pérez. Con espacio, el juvenil aprovechó y remató.

La presión de la U se mantuvo. En los 25′ encontró el segundo gol a través de Eduardo Vargas. Pase frontal de Charles Aránguiz encuentra a Turboman, quien remata en la entrada del área. Sigue de racha el canterano de Cobreloa, quien cumplió 100 partidos con el elenco azul (sumando sus dos etapas).

La claridad y simpleza de Aránguiz, el arrebato de Lucas Assadi (arrancando desde la izquierda y transitando por todo el frente), y los movimientos de Vargas resultaban vitales para la hegemonía que tenía la U en el primer tiempo, donde tuvo una posesión del 64% y sumó cinco remates a portería, de los cuales dos fueron goles. Por contraparte, era muy escuálida la propuesta de Palestino.

El primer disparo al marco de los cisterninos fue en el inicio del segundo tiempo: de Ian Garguez, que se fue desviado por poco. Mostrando un rostro más activo, la visita salió a buscarlo, con movimientos en el campo y sustituciones, aspirando a ser más ofensivo. Entraron Joe Abrigo y Jonathan Benítez. Más adelante, haría lo propio Ronnie Fernández.

Con la ventaja, la U fue trabajando más el partido. Queriendo tener más el balón, Gago hizo ingresar a Altamirano, aunque la sorpresa fue porque el reemplazado fue Assadi, uno de los destacados. En los 64′, Arce se perdió el 3-0 y el timbre al partido. Enganchó y remató, pero su tiro dio en el travesaño.

El fútbol puede ser cambiante de un momento a otro. La U pasó de un casi 3-0 a estar 2-1. Una falta de Altamirano sobre Glaby es sancionada fuera del área por Piero Maza. Pero la acción se revisa en el VAR y se ve que la falta es sobre la línea. O sea, penal. Situación factual. En los 78′, Nelson Da Silva pone el descuento y una pizca de incertidumbre al epílogo.

Se terminó el partido y la U. de Chile sumó una nueva victoria, la quinta consecutiva. Retoma el segundo lugar de la tabla, en solitario, con 33 puntos, a 12 del Cacique (a dos semanas del Superclásico). Ahí está el boleto para jugar la fase grupal de la Copa Libertadores 2027.

Pérez achica a Assadi. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, M. Zaldivia, N. Ramírez, M. Morales; C. Aránguiz (82′, B. Tamayo), T. Reinhart, A. Arce (87′, J. M. Lucero); M. Guerrero (87′, M. Díaz), E. Vargas y L. Assadi (65′, J. Altamirano). DT: F. Gago.

Palestino: S. Pérez; I. Garguez (53′, J. Benítez), V. Espinoza, E. Roco, D. Zúñiga; B. Carrasco (53’, J. Abrigo), M. Eggel (71′, R. Fernández), N. Meza (53’, D. Glaby), S. Gallegos (84′, G. Tapia), C. Munder; y N. Da Silva. DT: A. Anca.

Goles: 1-0, 18′, Arce, anota con un remate de distancia; 2-0, 25′, Vargas, remata desde la entrada del área; 2-1, 78′, Da Silva, de penal.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a Roco, Glaby (P).

Estadio Nacional. Asistieron 25.218 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.