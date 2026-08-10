La escueta respuesta de Fernando Ortiz sobre el estreno de Vozinha en Colo Colo: “El lunes entrena”

El arribo del portero Vozinha se ha tomado el día a día de la disciplina de Colo Colo. Ni siquiera el triunfo con remontada en casa de Unión La Calera pudo abstraerse de la presencia del portero africano, el verdadero golpe de mercado de la Liga de Primera.

Y es que la llegada del jugador de 40 años ha generado múltiples reacciones del entrenador de los albos, el argentino Fernando Ortiz. Desde que el presidente del club Aníbal Mosa oficializara la llegada del isleño, el DT tomó cierta distancia.

“Yo no estuve en las negociaciones, no soy el encargado de eso. Tengo claro que es un jugador más, que tendrá que pelear el puesto, como todos los demás”, explicó el transandino, visiblemente contrariado. Consultado si había sido pedido expresamente por el cuerpo técnico, se limitó a contestar que “es algo que habíamos hablado y sabemos que cada jugador que va a llegar va a competir”.

Una tirantez que se ha acentuado a medida que han pasado los días. Ya con el futbolista en Chile, el adiestrador transandino se ha empeñado en llamarlo por su nombre de pila, Josimar, en lugar de mentarlo con el apodo con el cual es conocido mundialmente. Como una manera de marcar una frontera con el refuerzo.

Después del triunfo sobre los cementeros, que permite al Cacique al menos mantener la ventaja de 12 puntos sobre sus escoltas, Ortiz volvió a hablar escuetamente del golero. En la transmisión oficial de TNT Sports, consultado sobre su probable debut, el DT se limitó a decir que “el lunes entrena”.

Valioso triunfo

Pero el análisis es claro. Tal como en la fecha anterior ante Everton, el equipo tuvo que venir desde atrás en el marcador para vencer con remontada, en una cancha complicada.

“Resalto siempre lo mismo, las ganas de querer lograr cosas a medida que vamos avanzando, la garra y el hambre de querer lograr cosas. Somos un equipo que nunca trata de estar conforme con lo que sucede. Ganamos en una cancha difícil, contra un rival complicado. Hay muchísimas cosas para analizar, pero lo más importante es que el equipo responde”, dijo Ortiz.

Asimismo, el entrenador agregó que “en el primer tiempo le reclamaba mucho al equipo por la profundidad, porque era muy evidente que esa línea estaba muy adelantada. Me escucharon y funcionó. Nos llevamos tres puntos a Santiago y eso es importantísimo”.