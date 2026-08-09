Repasa la victoria de la U sobre Palestino que los vuelve a poner como escoltas en la Liga de Primera
En el Estadio Nacional, los azules derrotaron a los árabes para mantenerse al acecho del líder Colo Colo.
Minuto a minuto
Universidad de Chile 2-1 Palestino
¡Final del partido!
90′+6′. La U sufre más de la cuenta para abrochar el triunfo sobre Palestino. Los azules vuelven a ser escoltas de Colo Colo.
¡Milagro en el área azul!
90′+3′. Ronnie Fernández cabeceó y Gonzalo Tapia estuvo a un centímetro de impactarla con la frente.
Tiempo de adición
90′. Seis minutos finales en el Estadio Nacional.
¡Pérez la salva sobre la línea!
88′. Vargas la peinó y el Zanahoria parece sacarla cuando prácticamente se metía.
Doble cambio en la U
87′. Ingresa Juan Martín Lucero y Marcelo Díaz. Sale Agustín Arce y Maximiliano Guerrero.
Cambio en Palestino
84′. Entra Gonzalo Tapia por Sebastián Gallegos.
Cambio en la U
82′. Entra Bianneider Tamayo por Charles Aránguiz.
¡Gol de Palestino!
78′. Nelson Da Silva logra vencer a Castellón, que por poco la saca.
¡Penal para Palestino!
76′. Por una situación factual, el VAR determina que Altamirano derriba a Glaby sobre la línea del área.
Tarjeta amarilla en Palestino
75′. Dylan Glaby es amonestado por perdir un penal a favor de los árabes.
Cambio en Palestino
71′. Entra Ronnie Fernández por Marcelo Eggel.
Cambio en la U
66′. Entra Javier Altamirano por Lucas Assadi.
¡Festival de palos en la U!
65′. Un travesaño y el vertical salvan a Palestino. Primero, fue Arce el que lo estrelló en el horizontal. Luego, Morales estrelló el balón en el poste tras rematar a quemarropa de Pérez.
Triple cambio en Palestino
52′. Entra Dylan Glaby, Jonathan Benítez y Joe Abrigo. Sale Ian Garguez, Bryan Carrasco y Nicolás Meza.
Era el descuento de Palestino
48′. El partido es de ida y vuelta. Ian Garguez remató tras un pivoteo de Da Silva. La pelota pasa muy cerca del poste izquierdo de Castellón.
Turboman quiere su doblete
46′. Vargas amenaza de entrada. El oriundo de Renca ingresó al área y casi vuelve a anotar. En esta oportunidad, el Zanahoria Pérez le gana en el achique.
¡Comienza el segundo tiempo!
45′. Azules y árabes disputan el complemento en Ñuñoa.
¡Final del primer tiempo!
45′+4′. Con goles de Arce y Vargas, la U se impone a Palestino en el Estadio Nacional.
Tiempo de adición
45′. Se jugarán tres minutos más en Ñuñoa.
Tarjeta amarilla en Palestino
41′. Dura entrada de Enzo Roco sobre Eduardo Vargas. El defensa es el primer amonestado del partido.
Reinhart y el primer aviso
36′. El refuerzo azul muestra sus cualidades mediante un disparo rasante desde fuera del área. La pelota pasa cerca del arco.
¡Gol de la U!
26′. Aparece el de siempre. Eduardo Vargas hace la diagonal tras un pase de Aránguiz y marca el 2-0. Fiesta en Ñuñoa.
¡Gol de la U!
18′. Tremenda jugada colectiva de los azules, que culmina con un disparo cruzado de Agustín Arce. Desde fuera del área, el canterano la ajusta contra un palo, de forma rasante.
Doble aviso de Vargas
3′. Turboman genera peligro a través de un cabezazo recto y un anticipo a un defensa.
¡Comienza el partido!
1′. La U de Gago ya se enfrenta a Palestino en el Estadio Nacional.
La formación titular de Palestino
Las grandes novedades de la U
Fernando Gago sorprende con algunos cambios en la formación titular. El argentino Tobías Reinhart hará su debut oficial, luego de haber llegado como refuerzo en este mercado de pases. Reemplazará al suspendido Lucas Barrera. Por otro lado, Matías Zaldivia reaparece en el fondo tras una larga ausencia en lugar de Bianneider Tamayo.
La formación titular de Universidad de Chile
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera. En esta ocasión les traemos el duelo entre Universidad de Chile y Palestino, por la fecha 18 de la Liga de Primera.
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