“Al borde de la extinción”: DiCaprio alerta riesgo de “destruir” hábitat de ranita del Pehuenche por proyecto eléctrico en la cordillera del Maule

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio realizó este domingo un llamado internacional para proteger a la ranita del Pehuenche o sapo de pecho espinoso (Alsodes pehuenche), especie catalogada como En Peligro Crítico, en medio de la controversia por el proyecto de interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante, impulsado por Enel Generación Chile, que contempla intervenir sectores cordilleranos del Alto Maule.

A través de una publicación en Instagram, en la que etiquetó a la Red Chilena de Herpetología, DiCaprio afirmó que quedan “menos de 1.000 ranas espinosas del Pehuenche en estado silvestre” y sostuvo que el próximo hito de evaluación ambiental del proyecto podría poner bajo una presión aún mayor al anfibio.

El protagonista de El lobo de Wall Street aseguró que “el gobierno chileno podría aprobar el lunes un plan catastrófico que destruya el corazón de su único hábitat conocido”.

Detalló además que la especie “no existe en ningún otro lugar de la Tierra excepto en el Valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina”, lo que –según dijo- convierte la protección de su hábitat en una prioridad de conservación.

La publicación apunta directamente al proyecto binacional de transmisión eléctrica, al que identifica como una de las principales amenazas que actualmente enfrenta la especie.

“Esta iniciativa la llevaría al borde de la extinción”, afirmó DiCaprio, quien agregó que los conservacionistas “no están pidiendo que se detenga el proyecto de transmisión”, sino que sea construido en un lugar que no exponga a una especie en peligro crítico a un riesgo todavía mayor.

El proyecto que genera controversia

La iniciativa cuestionada corresponde al proyecto Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (Chile)–Río Diamante (Argentina), cuyo titular es Enel Generación Chile.

De acuerdo con antecedentes oficiales, el proyecto contempla una nueva subestación eléctrica de 220/500 kV en el sector Los Cóndores y una línea de transmisión de 500 kV de aproximadamente 26,7 kilómetros en territorio chileno, desde la subestación hasta la frontera con Argentina.

La propuesta fue ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en octubre de 2021 y posteriormente incorporó modificaciones y nuevos antecedentes durante su tramitación.

Una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Maule señala que la adenda presentada por la empresa incorporó modificaciones sustantivas al proyecto, lo que derivó en una nueva etapa de participación ciudadana.

Sin embargo, en julio pasado, el Gobierno Regional del Maule y los 20 consejeros regionales aprobaron de manera unánime una declaración de rechazo a la iniciativa, argumentando posibles impactos sobre el territorio del Alto Maule y su compatibilidad con la estrategia regional de protección y puesta en valor del área.

Entre los cuestionamientos planteados durante la evaluación se encuentran precisamente aspectos relacionados con biodiversidad, paisaje y territorio.

La advertencia sobre la especie

En su publicación, DiCaprio destacó las características particulares del anfibio y su estrecha dependencia de los ecosistemas cordilleranos.

“El sapo de pecho espinoso ha evolucionado para sobrevivir en los fríos arroyos de montaña y en los prados alpinos. Proteger a esta especie significa proteger un ecosistema completo que es vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática”, afirmó.

La especie posee una distribución extremadamente restringida. Antecedentes del Ministerio del Medio Ambiente han identificado al Alsodes pehuenche como una especie de alta preocupación para la conservación debido a su reducida área de ocupación y a las amenazas que afectan su hábitat.

“Estamos luchando contra el tiempo para proteger a esta especie”, cerró el actor cerró en su publicación.