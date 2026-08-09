A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo Universidad de Chile se mide con Palestino, en el marco de la Fecha 18 de la Liga de Primera.

Los Azules vienen de alzarse por 2-0 ante Huachipato, mientras que los Árabes hicieron lo propio al dejar un marcador 2-1 ante Coquimbo.

Cuándo juega U de Chile vs. Palestino

El partido de Universidad de Chile contra Palestino es este domingo 9 de agosto a las 20:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a U de Chile vs. Palestino

El partido de la Universidad de Chile contra Palestino se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.