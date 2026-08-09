A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming
Los clubes se miden en el Estadio Nacional por la Liga de Primera.
Este domingo Universidad de Chile se mide con Palestino, en el marco de la Fecha 18 de la Liga de Primera.
Los Azules vienen de alzarse por 2-0 ante Huachipato, mientras que los Árabes hicieron lo propio al dejar un marcador 2-1 ante Coquimbo.
Cuándo juega U de Chile vs. Palestino
El partido de Universidad de Chile contra Palestino es este domingo 9 de agosto a las 20:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a U de Chile vs. Palestino
El partido de la Universidad de Chile contra Palestino se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.