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    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    El primer ministro israelí afirmó que su país rechaza el documento de 15 puntos y sostuvo que las fuerzas israelíes no se retirarán hasta que Hamas esté completamente desarmado. También reiteró que mientras permanezca en el cargo no se establecerá un Estado palestino en Gaza ni Cisjordania.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas. En la imagen, Benjamin Netanyahu.

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó el último plan estadounidense para avanzar hacia una siguiente fase de paz en Gaza y exigió el desarme total de Hamas antes de una retirada de las fuerzas israelíes.

    “Israel rechaza el documento de 15 puntos”, declaró Netanyahu al inicio de una reunión de gabinete este domingo.

    El primer ministro sostuvo que el Ejército israelí “no se retirará en absoluto hasta que Hamas esté realmente desarmado y seguirá frustrando las amenazas contra nuestras fuerzas y ciudadanos”.

    Netanyahu precisó además qué entiende por el desarme del grupo: “Y cuando digo desarmar a Hamas, me refiero a armas pesadas, armas no pesadas, todas las armas. Y estamos hablando de un desarme real, no de un desarme ficticio”, señaló.

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    “Estamos hablando de esto con los estadounidenses. Tienen ideas, algunas aceptables para nosotros y otras no, y sabemos cómo oponernos a ellas”, agregó.

    El mandatario israelí también reiteró su oposición al establecimiento de un Estado palestino. “Mientras yo sea primer ministro, no se establecerá ningún Estado palestino, ni en Gaza ni en Cisjordania”, afirmó.

    Las condiciones planteadas por Hamás

    A finales de julio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció lo que describió como un acuerdo histórico destinado a garantizar el desarme de Hamas y de los demás grupos armados en Gaza.

    El anuncio se produjo meses después de que Trump comunicara por primera vez un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Hamas e Israel.

    Hamás, en tanto, afirmó que solo avanzaría con el acuerdo si Israel detiene los ataques en Gaza y retira sus tropas hasta la denominada “línea amarilla”, tal como está definida en el acuerdo de alto el fuego de octubre.

    Actualmente, las fuerzas israelíes ocupan más de la mitad de Gaza, tanto en el este como en el sur del territorio.

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas. En la imagen, tropas de Hamás en Gaza. Rizek Abdeljawad
    Más sobre:Benjamin NetanyahuIsraelEstadosa UnidosDonald TrumpPalestinaMedio OrienteGuerraHamas

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