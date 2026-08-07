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    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    “Es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española”, apuntaron desde España.

    Por 
    Europa Press
    Europa Press / Europa Press

    El Gobierno ha emplazado a Italia a que levante ya la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria en Ceuta de hace más de una semana y le ha dado un plazo de dos días, hasta el domingo 9 de agosto, para que lo haga o, si no, “España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”.

    Fuentes gubernamentales han apremiado al Gobierno de Giorgia Meloni para que rectifique su postura, “ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos”.

    Desde el Gobierno español han denunciado que el pasado 1 de agosto Italia reintrodujo “los controles en frontera con España”, lo que ha afectado “a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival”.

    En Moncloa han recordado que la medida se ha llevado a cabo “sin precedentes en la historia reciente”, además de adoptarse “sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad”. “Es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española”, han reiterado sobre la iniciativa.

    El Ejecutivo ha insistido en que Meloni obvia que ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada “pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma” tiene “un régimen especial en el mismo”. También han subrayado que la “práctica totalidad” de los migrantes ilegales “ya han retornado a Marruecos”.

    Al igual que señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las fuentes también han indicado que Italia es, según Frontex, el “Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España” y que su Gobierno, desde el año 2022, “no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto” de países europeos.

    Pese a ello, el Gobierno español ha defendido que “nunca ha introducido controles para Italia y “siempre se ha mostrado solidario”, acogiendo “parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”.

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