Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La noticia remece y une al mundo deportivo y al espectáculo, una vez más. Según reveló la prensa europea, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, su pareja de hace casi 10 años, se casarán este sábado en una exclusiva ceremonia que se realizará en Portugal.

El medio británico The Sun publicó que todo se efectuará en Madeira, región lusa en la que nació CR7. El evento será durante la tarde en la Catedral de Funchal, un templo con más de 500 años de historia.

Celebridades y un hotel cinco estrellas

Uno de los aspectos que generó atención durante estos días previos a la ceremonia fue la lista de invitados. Medios europeos informaron de la presencia de celebridades como Rio Ferdinand, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer López, Drake y Travis Scott.

Además, también se especula con la presencia de Lionel Messi y su pareja Antonela Roccuzzo, sobre todo después del intercambio de historias de Instagram que sostuvieron ambas mujeres hace algunas semanas.

La novia de CR7 le obsequió una caja de color rosado con el logotipo de su marca, en la que incluía prendas de primera colección: un conjunto deportivo negro, una botella reutilizable, una tote bag y una alfombra de yoga. Todo esto con motivo del lanzamiento de Mimoa, su nueva marca de loungewear con prendas para el día a día. “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió Roccuzzo en una historia en Instagram. No obstante, la presencia de Leo y Antonela en la boda, de momento, es un rumor.

Luego de la ceremonia, se consigna que la fiesta continuará en el Savoy Palace, hotel cinco estrellas situado a pocos metros de la catedral. Incluso detallaron que Cristiano y Georgina reservaron dos pisos del lugar para sus invitados. “Se informó a los huéspedes del hotel que dos pisos permanecerán cerrados el viernes y el sábado, además de varias zonas de los bares”, reveló una fuente a The Sun.

La historia de amor

La supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cabe destacar que el futbolista y la modelo e influencer se conocieron en 2016, en una tienda Gucci de la capital española, cuando CR7 jugaba en el Real Madrid. En enero del año siguiente hicieron oficial su relación ante la prensa cuando caminaron juntos por la alfombra roja de los Premios The Best de la FIFA.

Luego de más de siete años de relación, el 11 de agosto de 2025, anunciaron su compromiso de matrimonio. Con una publicación en la red social Instagram, en la que Rodríguez subió una foto con el impresionante anillo que recibió de su esposo, escribió: “Si, quiero. En esta y en todas mis vidas.