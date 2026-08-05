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    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Las precipitaciones comenzarán durante este miércoles, pero sus efectos más intensos se concentrarán en la zona centro-sur, donde se esperan lluvias moderadas a fuertes y ráfagas de viento.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El avance de un sistema frontal comenzará a sentirse durante este miércoles 5 de agosto en distintos puntos del país.

    De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones alcanzarán sectores de 10 regiones, mientras que el evento se concentrará principalmente entre la zona centro y el sur.

    Las lluvias más intensas

    El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que un centro de baja presión se posicionará frente al Golfo de Arauco cerca de las 17:00 horas, lo que marcará el inicio de la fase más intensa del temporal.

    Según el especialista, las lluvias comenzarán a fortalecerse en la costa del sur de Ñuble y el norte del Biobío, afectando sectores como la provincia de Arauco, Curanilahue, Alto Biobío, Concepción y Talcahuano.

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Además, advirtió que en la cordillera de ambas regiones podrían registrarse precipitaciones considerablemente más intensas que en el valle, lo que mantiene la preocupación por el caudal de los ríos.

    Leyton indicó que el período de mayor intensidad se extenderá entre cinco y ocho horas, tiempo que calificó como suficiente para generar complicaciones en terrenos saturados y riberas socavadas.

    Posteriormente, durante las últimas horas del miércoles y la madrugada del jueves, las precipitaciones avanzarán hacia el norte, alcanzando sectores del Maule, como Constitución.

    Las 10 regiones que tendrán precipitaciones este miércoles

    De acuerdo con el pronóstico de la DMC, las regiones donde se esperan precipitaciones durante esta jornada son:

    • Región Metropolitana.
    • O’Higgins.
    • Maule.
    • Ñuble.
    • Biobío.
    • La Araucanía.
    • Los Ríos.
    • Los Lagos.
    • Aysén.
    • Magallanes.

    El organismo también anticipó viento asociado al sistema frontal en varias de estas zonas.

    En la Región Metropolitana se prevén ráfagas de hasta 50 km/h en San José de Maipo y chubascos en la noche, mientras que en Pichilemu podrían alcanzar los 60 km/h.

    En el Maule, Ñuble y Biobío también se esperan vientos de entre 50 y 60 km/h junto con las precipitaciones.

    Más al sur, la lluvia se extenderá durante gran parte del día en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, mientras que en Aysén y Magallanes se registrarán precipitaciones de lluvia, aguanieve y nieve, dependiendo del sector y la altitud.

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