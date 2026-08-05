Banco Central anuncia que evalúa hacer ajustes a la regulación de tarjetas de prepago que ofrecen rentabilidad

El Banco Central (BC) publicó este miércoles su informe anual de sistemas de pago, que fue dado a conocer en un seminario donde, entre otras cosas, su presidenta, Rosanna Costa, recordó que en los próximos meses pondrán “en consulta una regulación que busca fortalecer y facilitar el uso del sistema de pagos instantáneos disponible como medio de pago a comercios”.

Esto, porque “Chile ya dispone de una infraestructura de pagos cuenta a cuenta robusta, interoperable, segura, disponible en todo momento y con abono inmediato de los fondos. Sin embargo, aún existen fricciones para un uso más masivo de las transferencias electrónicas de fondos a comercios, fortaleciendo con ello la resiliencia, innovación y competencia del sistema de pagos minorista”.

Pero adicionalmente, el BC anunció que evaluará ajustar la regulación aplicable a los emisores de tarjetas de prepago que ofrecen una rentabilidad a cambio de los dineros depositados en dichas cuentas.

El informe dedica un apartado para hablar sobre la “remuneración en tarjetas de prepago”. Recuerda que ya en el informe de 2025 se había hablado sobre que “algunos emisores no bancarios de tarjetas de prepago facilitaban a sus clientes el acceso a servicios financieros adicionales a través de sus plataformas digitales. En esa oportunidad, se destacó la relevancia de asegurar una adecuada provisión de información a los usuarios y de prevenir la incorporación de riesgos no previstos al modelo de negocio de estas entidades”.

El ente rector explicó que “desde entonces, el Banco ha continuado evaluando estos desarrollos, con especial foco en aquellos modelos que ofrecen a sus clientes la posibilidad de generar una rentabilidad”. En ese sentido, dijo que “existen dos modalidades bajo las cuales algunos emisores de tarjetas de prepago ofrecen a los tarjetahabientes la posibilidad de generar una rentabilidad”.

En la primera, detalló que “los emisores remuneran directamente a los tarjetahabientes en función de su saldo. La segunda modalidad consiste en que la aplicación del emisor de prepago ofrece al tarjetahabiente la posibilidad de contratar los servicios de una tercera entidad, autorizando a ésta para actuar como su mandatario para efectuar aportes y rescates en un fondo mutuo de alta liquidez administrado por una Administradora General de Fondos (AGF). De esta forma, los fondos dejan de formar parte de los activos administrados por el emisor de prepago y se excluyen de su balance”.

Asimismo, destacó que, “aunque la publicidad de estos productos podría generar una percepción distinta, estos instrumentos no entregan un retorno garantizado y están sujetos a potenciales pérdidas”.

A raíz de lo anterior, el informe señala que “desde la perspectiva del BC, reviste especial interés la modalidad en la que los recursos dejan de formar parte del balance del emisor. Ello obedece tanto a la participación de terceras entidades en la gestión de los fondos como, principalmente, al hecho de que estos dejan de encontrarse depositados en la cuenta del respectivo cliente”.

No obstante lo anterior, el BC advirtió que “el monto invertido continúa reflejándose como saldo disponible y puede ser utilizado por el tarjetahabiente para realizar pagos. Lo anterior es posible gracias a una combinación de soluciones tecnológicas, acuerdos con intermediarios destinados a asegurar la liquidez necesaria, líneas de financiamiento y eventuales desfases temporales entre el uso de los fondos por parte de los usuarios y la liquidación efectiva de las transacciones en las Cámaras de Compensación de Pagos de Bajo Valor en las que participan los emisores”.

En términos generales, sostuvo que “cuando un usuario de una tarjeta de prepago instruye un pago, los montos correspondientes dejan de estar disponibles en su cuenta. Sin embargo, en las modalidades que permiten invertir en instrumentos ofrecidos y administrados por terceros, los montos invertidos continúan apareciendo como saldos disponibles para ser utilizados en cualquier momento en otros pagos”.

Así, el informe señala que “desde una perspectiva financiera, ello implicaría que tales recursos tendrían características similares a las de un pasivo exigible para el emisor. No obstante, dado que tales montos ya no se encuentran en las cuentas de prepago de los clientes, no son reconocidos como parte de su balance”.

Bajo este escenario, el informe asegura que “el Banco Central se encuentra revisando estos modelos de negocio a modo de determinar la necesidad de eventuales perfeccionamientos en su normativa. Los requerimientos prudenciales establecidos por la normativa del Banco no fueron diseñados para cubrir recursos que se encuentran fuera del balance y que pueden ser exigidos en cualquier momento, por lo que se analizará la necesidad de ajustarlos”.