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    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El sistema frontal avanzará hacia la zona central de Chile con tormentas eléctricas, viento y posibles lluvias. Revisa qué se espera para Santiago.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El sistema frontal que ya está dejando lluvia intensa en el sur y centro-sur de Chile podría desplazarse hacia la zona central y provocar efectos similares, aunque menos intensos.

    Según los avisos meteorológicos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hay probabilidad de tormentas eléctricas en distintas regiones hacia el centro del país, además de viento normal a moderado y posibles precipitaciones.

    De esta manera, se configurarán varios días más fríos e invernales, pese a que ya comenzó la primavera hace algunos días. Esto es lo que se sabe del pronóstico, por ahora.

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia en la zona central

    Mientras que en el sur del país perdura una alerta meteorológica por lluvias intensas e isoterma cero alta, este mismo sistema frontal podría desplazarse hacia el centro y causar distintos efectos.

    La DMC mantiene un aviso por tormentas eléctricas que, tras dejar actividad en la cordillera de Valparaíso, Metropolitana y el resto de la zona central el pasado miércoles 23, continuará afectando a las regiones más hacia el sur.

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento Tendencias / La Tercera

    Este jueves 24 y viernes 25, la precordillera y cordillera de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío (solo jueves) podrían tener precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo, además de la presencia de tormentas eléctricas.

    Además, avisaron que el mismo frente podría dejar viento normal a moderado desde Coquimbo, pasando por la Región Metropolitana (cordillera), hasta Biobío. Las rachas podrían alcanzar hasta los 80 km/h en ciertos sectores.

    ¿Llueve en Santiago?

    Por ahora, el pronóstico de Meteochile no muestra probabilidad de lluvia para todo Santiago. Sin embargo, sí caerían chubascos aislados en San José de Maipo por la noche de este jueves 24, condiciones que se extenderían hasta la mañana del viernes 25.

    Mientras tanto, el resto de la RM permanecerá con el cielo cubierto de nubes y temperaturas más frescas, entre los 10 y 20 °C aproximadamente.

    Los meteorólogos de distintos medios y plataformas estiman que, si es que llega lluvia hacia otros sectores de Santiago, esta sería de carácter débil y aislado.

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento. Foto: ATON.

    Desde Meteored, explicaron que hay una probabilidad del 80% de precipitaciones en sectores de la precordillera y cordillera de la RM para este jueves, mientras que en el valle, es de un 50 a 60%.

    Pero el viernes 25 sería el último día de inestabilidad, pues el sábado 26 las altas temperaturas tomarán el protagonismo: vuelven las temperaturas cercanas a los 25 °C, con cielos con nubosidad parcial. Esta tónica se mantendría durante todo el fin de semana.

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