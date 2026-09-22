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    ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico

    ¿Podrían llegar a Santiago los efectos del intenso sistema frontal que afectará al sur del país? Revisa qué se espera para la Región Metropolitana y cuándo podría volver la lluvia.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico. Foto: ATON.

    Bajo cielos nublados y algo de lluvia transcurrió el fin de semana en la Región Metropolitana. No fue impedimento para la celebración de las fondas. Sin embargo, la semana comenzó con un tiempo mucho más estable.

    El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa que las temperaturas de los próximos días estarán entre los 17 y 23 °C. Aunque no debiese haber cielos despejados completamente.

    En cambio, habría nubosidad parcial este martes 22, una condición que durará poco, pues a partir del miércoles 23 —jornada en la que ingresa un potente sistema frontal al sur de Chile— el cielo se cubriría de nubes grises hasta al menos el próximo viernes 25.

    El termómetro también bajaría un par de grados, por lo que se tratará de días grises y más frescos. Pero, ¿vuelve la lluvia a Santiago? ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

    ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico. Foto: ATON.

    Pronóstico: ¿lloverá en la Región Metropolitana?

    El miércoles 23, el cielo de la RM se nublará en todos sus sectores. Pero también llegará la lluvia.

    Hasta ahora, Meteochile anticipa que caería únicamente en San José de Maipo: están pronosticados chubascos aislados desde la tarde a la noche, condiciones que volverían a repetirse el jueves 24 y el viernes 25.

    Sin embargo, otros meteorólogos no descartan que pueda llover en otras partes de Santiago. Todo depende de la fuerza y el avance que tenga el sistema frontal, que dejará montos muy importantes desde el sur hasta el centro-sur del país el miércoles 23 y jueves 24.

    De ser así, se estima que se trataría de lluvia débil y quizá con más intensidad en sectores cordilleranos. Según Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, por ahora solo hay un 20 o 30% de probabilidad de precipitaciones en la capital.

    ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico. Modelo: Harry.

    Por otra parte, el pronóstico de Meteored muestra un 40% de probabilidad de lluvia débil desde las 21:00 hasta las 00:00 del jueves 24 en Santiago, un 50% de probabilidad a las 6:00 horas del viernes 25, cifra que iría debilitándose hacia el mediodía de la misma jornada.

    A medida que se acerque el día del evento, se sabrá con más certezas qué podría pasar con el pronóstico del tiempo.

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