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    Corea del Norte anuncia la prueba de “una nueva arma de gran importancia”

    Kim Jong Un ha afirmado que se convertirá “en un dolor de cabeza incurable” para los “enemigos” de Pyonyang.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Corea del Norte ha anunciado este martes la prueba “con éxito” de “una nueva arma de gran importancia” para su industria armamentística, un ensayo presenciado por el líder del país, Kim Jong Un, que ha ensalzado “una renovación significativa en la modernización de las Fuerzas Armadas”.

    La prueba, llevada a cabo el domingo por la Dirección General de Misiles norcoreana, puso en práctica “una nueva arma de gran importancia para el avance de la tecnología de sistemas de armamento”, según ha informado la agencia estatal KCNA.

    Enmarcada en las “actividades habituales” del órgano y los institutos de investigación de ciencias de la defensa vinculados al mismo, la maniobra ha contado con la presencia de Kim Jong Un, que ha señalado, recoge KCNA, que la prueba “constituye una demostración indiscutible de tecnología de defensa nacional avanzada y una renovación significativa en la modernización de las Fuerzas Armadas”.

    Destacando asimismo la “gran importancia” de haber adquirido la tecnología probada en el ejercicio, Kim ha afirmado que se convertirá “en un dolor de cabeza incurable” para los “enemigos” de Pyonyang.

    El anuncio ha llegado después de que las autoridades de Japón y Corea del Sur denunciaran el domingo -día de la prueba- el lanzamiento de misiles por parte de las fuerzas norcoreanas.

    Más sobre:Corea del NorteKim Jong UnArma

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