Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuáles son las fechas?
En los próximos días se podrán adquirir los boletos a precio rebajado para visitar las salas del país.
A finales de septiembre regresará el Día del Cine, uno de los tradicionales panoramas que se realiza a nivel nacional donde se ofrecen descuentos en las entradas para visitar las salas y disfrutar de variedad de títulos.
Para la nueva edición de la jornada se encuentran confirmados los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre.
Además, esta semana comenzará el proceso de preventa de entradas para adquirir los boletos con precios desde los $2.000. Revisa a continuación los detalles.
Preventa para el Día del Cine
La preventa de entradas para la siguiente edición del Día del Cine comienza este miércoles 23 de septiembre.
Las cadenas participantes de este evento son Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, Muvix y Cine Star, cuyas entradas se podrán adquirir en sus respectivos sitios web con los siguientes valores:
- $2.000 para funciones 2D y 3D en sala tradicional.
- $4.000 para funciones especiales como sala IMAX o D-BOX.
Cabe recordar que la oferta de películas estará sujeta a disponibilidad de salas y horarios vigentes en cada cine.
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