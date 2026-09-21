Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuáles son las fechas y cuándo comienza la preventa? Foto referencial de archivo

A finales de septiembre regresará el Día del Cine, uno de los tradicionales panoramas que se realiza a nivel nacional donde se ofrecen descuentos en las entradas para visitar las salas y disfrutar de variedad de títulos.

Para la nueva edición de la jornada se encuentran confirmados los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre.

Además, esta semana comenzará el proceso de preventa de entradas para adquirir los boletos con precios desde los $2.000. Revisa a continuación los detalles.

Preventa para el Día del Cine

La preventa de entradas para la siguiente edición del Día del Cine comienza este miércoles 23 de septiembre .

Las cadenas participantes de este evento son Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, Muvix y Cine Star, cuyas entradas se podrán adquirir en sus respectivos sitios web con los siguientes valores:

$2.000 para funciones 2D y 3D en sala tradicional.

$4.000 para funciones especiales como sala IMAX o D-BOX.

Cabe recordar que la oferta de películas estará sujeta a disponibilidad de salas y horarios vigentes en cada cine.