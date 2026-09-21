Trump defiende el veto a periodistas “payasos” porque “solo publican cosas negativas de mí”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este lunes su decisión de vetar de la Casa Blanca a los medios CNN, MS NOW y Politico, a los que ha calificado de “payasos” y ha reprochado que “solo publican cosas negativas de mí”. Además, ha dado por hecho que tendrán que recurrir porque el juez federal asignado, Timothy Kelly, nombrado por el propio Trump, ya falló en 2018 en contra de Trump en un caso similar.

“El nombre del juez es Tim Kelly y, lamentablemente, fue nombrado por Trump (...). Casi sin duda y, como es habitual, tendremos que recurrir porque los de las noticias falsas (...) no deben poder entrar en el despacho más importante del mundo, el Despacho Oval”, ha planteado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

Según Trump, estos medios “solo publican cosas negativas, violan nuestra Seguridad Nacional con noticias falsas y difamatorias de ‘fuentes’ desconocidas”. Estos periodistas son “payasos de tercera que distorsionan, retuercen y degradan intencionadamente todo lo que escriben o publican” a pesar de sus “grandes logros”, ha añadido.

El inquilino de la Casa Blanca ha recordado su “victoria arrasadora” en las elecciones presidenciales a pesar de tener al “94% de la prensa en contra”. “Es porque los medios de comunicación no tienen credibilidad y eso es muy malo para nuestra nación. ¿Por qué debería dejar entrar a esta gente? (...) En cualquier caso yo tengo la obligación de luchar por el éxito y la seguridad de nuestro país”, ha remachado.

El juez Kelly fue asignado por sorteo al caso. Ya ha dado hasta el martes de plazo para que la Administración Trump justifique la decisión de vetar a estos medios de comunicación y en la vista prevista para el miércoles decidirá sobre la petición de levantar de inmediato el veto de Trump.

El propio Kelly ordenó permitir el acceso al periodista de la CNN Jim Acosta en 2018 después de que la Casa Blanca le vetara la entrada tras una disputa en la que Acosta no permitió que una trabajadora de la Casa Blanca le quitara el micrófono cuando estaba preguntando a Trump en una rueda de prensa. Trump calificó entonces a Acosta de “maleducado y terrible”.

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos -ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC- han rechazado cubrir las actividades de la Casa Blanca, en respuesta al veto de Trump efectivo desde el pasado sábado.