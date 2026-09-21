Stephen King cumple 79 años: del elogio a la serie de Pablo Larraín a su nuevo libro ilustrado por Gabriel Rodríguez

Este 21 de septiembre, Stephen King, el rey del terror, apaga 79 velas. Nacido en Portland, Maine, en 1947, y con una carrera marcada con clásicos como Carrie, El misterio de Salem’s Lot o El resplandor, varios de ellos llevados al cine, lo cierto es que King no se queda quieto.

Resulta que como buen usuario activo de X (antes conocido como Twitter), King comentó la recién estrenada serie de Netflix Mis muertos tristes, en la que el cineasta chileno Pablo Larraín adaptó una serie de cuentos de Mariana Enríquez, quien por lo demás es una acérrima admiradora del estadounidense.

El último episodio ocurrió en X, donde King llamó la atención al referirse a Mis muertos tristes, la miniserie dirigida por Pablo Larraín y basada en relatos de la escritora argentina Mariana Enríquez. “¡Qué idea tan genial!”, escribió el autor, antes de plantear el punto de partida de la historia: qué ocurriría si una persona capaz de escuchar -y en ocasiones ver- a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y, después de que su cuerpo se descompusiera, quienes bebieran esa agua adquirieran también la capacidad de comunicarse con los muertos".

King cerró su publicación con una referencia personal a Larraín: “Mi viejo amigo Pablo Larraín dirigió”. No es un vínculo menor. El cineasta chileno estuvo al frente de Lisey’s Story, la adaptación televisiva de una novela del “Rey”.

Cool idea! What if someone who could hear (and sometimes see) the dead fell into a city's water supply and decomposed? And after drinking the water, EVERYONE could do it? MY SAD DEAD (Netflix. September 24). My old amigo Pablo Larrain directed. — Stephen King (@StephenKing) September 18, 2026

Como decíamos, la miniserie, de cuatro episodios, se basa en varios cuentos de Enriquez, entre ellos el relato homónimo, Cuando hablábamos con los muertos, Julie y Un lugar soleado para gente sombría. Tres de ellos se ubican en el último volumen de cuentos de la trasandina, llamado justamente Un lugar soleado para gente sombría (Anagrama), y el restante en el volumen titulado justamente Cuando hablábamos con los muertos (Montacerdos).

Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez, la historia sigue a Ema, una médica recién jubilada que desde niña ve y escucha a los muertos. Tras la muerte de su madre, se instala en la casa familiar y recibe a su sobrina Julie, quien también posee ese don. El asesinato de tres adolescentes en el barrio de Piedrabuena desencadena un fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos, extendiendo la capacidad de percibir a los fallecidos a toda una comunidad. Todo muy Stephen King, por lo demás.

Antes de su estreno mundial en la plataforma el 24 de septiembre, fue presentada en formato de largometraje en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde compitió por la Concha de Oro, un hito al tratarse de la primera serie incluida en esa competencia.

Mercedes Morán ("Ema"), en "Mis muertos tristes" Pablo Larraín / Netflix Pablo Larraín / Netflix

El retorno del Rey

Pero no solo de comentarios en X vive el hombre. King volverá muy pronto a los escaparates chilenos. A partir del próximo 8 de octubre estará disponible Otros mundos. Se trata de la tercera y última novela de la trilogía iniciada con El Talismán (1984) y continuada con Casa negra (2001), ambas escritas junto a Peter Straub. El nuevo libro retoma la historia de Jack Sawyer, el personaje que los lectores conocieron cuando tenía apenas doce años y que ahora regresa, adulto, para enfrentarse a una nueva amenaza entre distintos mundos.

El lanzamiento tiene además una dimensión especial: será el último capítulo de la colaboración entre King y Straub, fallecido en 2022. La novela llega, por tanto, como la culminación de una relación literaria que comenzó hace más de cuatro décadas y que produjo dos títulos fundamentales de la narrativa fantástica y de terror contemporánea. El propio sitio oficial de King presenta Other Worlds Than These como la conclusión de la trilogía de El Talismán y como una obra que conecta y envuelve el destino de los mundos de La Torre Oscura.

La historia vuelve a poner a Jack Sawyer entre dos realidades. En esta ocasión deberá detener a una banda de adolescentes infectados y enfrentarse a las fuerzas del misterioso Gullet, en el borde del Mundo Medio, antes de que la amenaza alcance no solamente nuestro mundo, sino todos los demás. El argumento recupera así uno de los grandes temas de la obra de King: la existencia de universos paralelos que se comunican y que, aunque parezcan separados, forman parte de una misma arquitectura fantástica.

Foto: Stephen King.

Para los lectores de La Torre Oscura, el lanzamiento tiene un atractivo adicional. La novela recupera el Mundo Medio —Mid-World— y profundiza en los vínculos que King ha establecido durante décadas entre sus distintas obras. El propio autor lo ha explicado de manera elocuente: quería regresar a Mid-World, que siempre había sido los Territorios bajo otro nombre.

El libro incluirá además más de 35 ilustraciones exclusivas en blanco y negro del artista chileno Gabriel Rodríguez. Rodríguez no es un nombre ajeno al universo de King: el sitio oficial del escritor destaca las ilustraciones que acompañan esta nueva novela y sitúa el lanzamiento como el regreso de King a los Territorios para cerrar la historia de Jack Sawyer. En la edición original, Other Worlds Than These aparecerá el 6 de octubre, publicada por Scribner.

La historia editorial de El Talismán comenzó en 1984, cuando King y Straub unieron sus mundos literarios para contar la aventura de un niño que debía atravesar Estados Unidos y los Territorios para salvar a su madre. Diecisiete años después, ambos retomaron a Jack en Casa negra, convertiéndolo en un adulto enfrentado a una nueva pesadilla. Ahora, más de dos décadas después, Otros mundos vuelve a abrir aquella puerta para cerrarla definitivamente.

Así, a sus bien vividos 79 años, el escritor que convirtió el miedo cotidiano en uno de los grandes fenómenos literarios de las últimas décadas todavía tiene historias pendientes por contar. Con oscuridad y terror garantizados.