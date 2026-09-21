Las penas suman más de 1.000 años: delitos y condenas por el atentado al molino Grollmus

Este lunes, en una audiencia que partió cerca de las 14 horas en Cañete, el Tribunal Oral en lo Penal de esa localidad dio a conocer la sentencia para los condenados por el atentado al molino Grollmus. El juez Marcos Pincheira Barrios dio lectura tras encontrar culpables a los 18 involucrados en el ataque ocurrido el 29 de agosto de 2022 en Contulmo.

Cinco fueron los adultos condenados a las mayores penas: Federico Astete Catrileo, Gerson Luengo Navarrete, Javier Mariñán Millahual, Domingo Mariñán Millahual y José Melgarejo Calbullanca. Todos deberán completar 12 años y 6 meses de presidio por el delito de incendio consumado, 5 años por porte ilegal de arma de fuego, 818 días por porte ilegal de municiones, 7 años por robo con violencia consumado y 55 años por cuatro homicidios calificados frustrados.

Luego, nueve adultos que deberán cumplir penas intermedias: Víctor Maldonado González, Víctor Maldonado Millabur, Robert Galindo Huenumil, Dago Reyes Reyes, Nelson Alonso Liempi, Nicolás Sánchez Toledo, Luis Paineo Antimán, Gerald Marileo Matamala y Ariel Marileo Matamala. El desglose de penas por cada uno de ellos es por incendio consumado deben completar 10 años y 1 día de prisión, por porte ilegal de arma de fuego les dieron 4 años, 541 días por porte ilegal de municiones, 5 años y 1 día por robo con violencia consumado y 45 años por cuatro homicidios calificados frustrados.

Hubo un adulto condenado a más de 34 años de presidio: Rodrigo Valenzuela Canullán. Para él, el tribunal impuso 5 años y 1 día de cárcel por el delito de incendio consumado, 3 años y 1 día por porte ilegal de arma de fuego, 541 días por porte ilegal de municiones, 5 años y 1 día por robo con violencia consumado, y 20 años de presidio por cuatro homicidios calificados frustrados.

Los adolescentes L. M. M. y A. R. P., por delitos de homicidios frustrados, incendios, robo con violencia y porte de armas, deberán cumplir 10 años de internación en régimen cerrado.

El menor de edad S. R. P., sancionado por homicidios frustrados, incendios y robo con violencia, cumplirá 3 años de libertad asistida especial con internación parcial.

Así, para el primer grupo de cinco condenados, sus penas suman 408 años, 8 meses y 15 días tras las rejas. Para el segundo grupo de nueve condenados, son 594 años, 1 mes y 19 días en conjunto. Para el otro adulto condenado son en total 34 años, 5 meses y 29 días. El otro de grupo de condenados corresponde a dos menores de edad que deberán completar entre los dos 20 años de internación en régimen cerrado. En total, 1.057 años.