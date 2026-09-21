Festival Teatro a Mil confirma primeros espectáculos 2027 e inicio de preventa de entradas

El Festival Internacional Teatro a Mil se prepara para celebrar en enero de 2027 su 34ª versión. Consolidado como uno de los principales encuentros de artes escénicas del continente, cada enero el festival despliega una programación nacional e internacional en distintas regiones del país, acercando el teatro, la danza, el circo, la música y otras expresiones artísticas a públicos diversos.

En su nueva versión, Teatro a Mil 2027 se realizará entre el 3 y el 24 de enero, con una programación que contempla más de 90 obras nacionales e internacionales, incluyendo la selección de jurados en Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Santiago. Las obras internacionales provienen de 16 países invitados.

“Estas obras de Alemania, Francia, México y Chile nos interpelan y nos remueven. Vuelven grandes amigos del festival, como Thomas Ostermeier, y llegan por primera vez a Chile directores que están en la primera línea de la vanguardia internacional, como Milo Rau y Pascal Rambert. También estarán los queridos 31 Minutos y la gran Cecilia Suárez, con un monólogo descarnado”, añade Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil.

Como adelanto de la programación 2027, el Festival anuncia los primeros espectáculos que ya forman parte de su preventa:

Historia de la violencia , de Édouard Louis, en la versión de Thomas Ostermeier — Centro Cultural Matucana 100. Una producción original de la Schaubühne de Berlín que sigue a Édouard, cuya noche de intimidad con Reda se transforma abruptamente en violencia y abuso. A partir del trauma, la obra expone estructuras de racismo, homofobia y poder presentes en la sociedad contemporánea.

La vidente , de Milo Rau — Centro Cultural Matucana 100. En su primera presentación en Chile, el aplaudido director suizo lleva a escena a una fotógrafa de guerra interpretada por Ursina Lardi, obligada a experimentar en carne propia la violencia que ha observado durante años. La obra indaga en la guerra, el terror y la fragilidad de nuestras certezas .

El invencible verano de Liliana — Teatro Nescafé de las Artes. Basada en el libro de Cristina Rivera Garza, ganador del Pulitzer 2024, y protagonizada por la destacada actriz mexicana Cecilia Suárez, la obra reconstruye la vida de Liliana, la hermana de la autora, asesinada por su exnovio en 1990. Una puesta en escena sobre la memoria, la justicia y la dignidad, dirigida por Juan Carlos Fisher.

La clausura del amor , de Pascal Rambert — Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Ganadora del Gran Premio de Literatura Dramática del Centre National du Théâtre 2012, retrata la devastación de una separación a través de dos monólogos enfrentados. Por primera vez llega a Chile de la mano de su autor y director.

Hermanas , de Pascal Rambert — Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Dos hermanas separadas por el rencor se enfrentan en una batalla emocional donde afloran la rivalidad, el deseo de reconocimiento y un vínculo tan indisoluble como destructivo.

Romeo y Julieta, de 31 Minutos y Aplaplac — TEATRO CA660. Tras sus exitosas temporadas, el clásico de Shakespeare vuelve de la mano del entrañable elenco de 31 Minutos, que intenta salvar a Juan Carlos Bodoque de una deuda impagable. Una versión exageradamente libre, irreverente y musical de la célebre tragedia.

Las entradas para estos primeros espectáculos ya se encuentran en preventa con 30% de descuento hasta el 31 de octubre de 2026 o hasta agotar stock, en TeatroaMil.cl y Ticketplus.